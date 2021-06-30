Економити на купівлі нового одягу: як подовжити життя улюблених речей

Комплектування гардеробу — процес важливий і відповідальний. Всім добре відомо, що одяг допомагає справити перше враження та підкреслює індивідуальність. На жаль, мало хто знає, що його надлишок не лише займає простір у шафі, але й створює серйозну проблему для нашої планети. Рано чи пізно всі речі потрапляють до смітника, поповнюючи резерви світових відходів у вигляді тонн нікому не потрібного мотлоху. "Швидка мода" все ще домінує над сталою та продовжує диктувати свої правила.

Вирівняти ситуацію можна дещо вгамувавши свої споживацькі апетити та зосередившись на правильному догляді за тими речами, які вже є у вашому розпорядженні. Навіть якщо ви вже витратили на шопінг бюджет невеликої держави, і тепер вашого гардеробу вистачило б, аби одягнути все її населення, не варто мучитись докорами сумління.

Достатньо лише зробити так, щоб навіть найімпульсивніші покупки в майбутньому можна було б назвати грамотними капіталовкладеннями. Спеціально для цього ми підготували для вас кілька корисних порад, які допоможуть вашому улюбленому одягу виглядати свіжіше та служити довше.

Перше, на що варто звернути увагу під час вибору речі — маленький ярлик на її зворотній стороні, який є водночас техпаспортом та інструкцією з експлуатації. Не забувайте ознайомитись з цією інформацією й перед тим, як вперше кинути одяг у барабан. Деякі тканини потребують спеціального догляду, зокрема ручного прання. Якщо у вас немає на це часу, сил чи бажання, переконайтесь, що у вашій пральній машині є режим для делікатних речей, можливість регулювання температури, швидкості барабану та інші корисні функції, які дозволять вам вдягти їх знову.

Не користуйтесь хімчисткою. Це токсичний процес, а ми ж тут піклуємось про навколишнє середовище, чи не так?

Не лийте в машину миючий засіб на око. Шкодувати рідини не варто, але слід також пам’ятати, що більше — не означає краще. Якщо невпевнені, довіртесь пральній машині. Деякі з них оснащені розумними датчиками для визначення оптимальної кількості миючого засобу та пом’якшувача, а також системою їх змішування та перерозподілу між волокнами тканини. Це допоможе вам зберегти не лише час на розрахунки, але й форму та зовнішній вигляд одягу.

Не періть джинси. Принаймні, перші 6 місяців після купівлі. Джинси — це невід’ємний елемент гардеробу. Чим рідше ви їх пратимете, тим довше вони прослужать. Не вірите нам — запитайте в гендиректора флагманського бренду Levi’s Чіпа Берга. Прання розщеплює волокна джинсової тканини, після чого вона доволі швидко розтягується та починає виглядати зношеною. На жаль, Чіп Берг не зможе захистити навіть найякіснішу пару джинсів від плям, — очистіть їх вручну, виверніть або просто струсіть та повісте сушитись на сонці. Втім, якщо в пральній машині є режим "Денім", можете сміливо кидати їх у барабан.

Пральна машина Electrolux PerfectCare 800: UltraCare, Autodose, Denim

Метал — окремо, чорний колір — навиворіт. Металеві ґудзики та блискавки можуть нагрітися під час сушки та пошкодити інші речі, особливо делікатні тканини. Темний одяг краще тримає колір, якщо його вивернути перед пранням.

Слідкуйте за температурою сушіння. Як вже було зазначено, одяг краще сушити на відкритому повітрі, але це не завжди зручно чи взагалі можливо. Проблема полягає в тому, що високі температури призводять до усадки та вицвітання речей. Вивчіть налаштування сушильної машини. Більшість сучасних моделей дозволяють змінювати температуру, рівень вологості та час сушіння. Деякі з них навіть роблять це самі в автоматичному режимі.

Сушильна машина з тепловим насосом: PerfectCare 800 GentleCare, Heat Pump.

Прасуйте лише за необхідності та без надмірних зусиль. Ви не на чемпіонаті з керлінгу — не потрібно інтенсивно полірувати поверхню тканин праскою. Також слід пам’ятати про її температуру, — велика кількість тепла може пошкодити речі або викрасити їх у жовтий колір. Налаштуйте той рівень, що підійде для конкретної тканини. За вищої температури (близько 230 ° C) прасуйте льон, бавовну та віскозу, за нижчої (140° C) — нейлон, шовк і шерсть. Ідеально для цієї задачі підійде безпечна парова станція з сенсорним регулюванням температури та рівномірним розподіленням пари вздовж тканини. Деякими з них можна прасувати навіть верхній одяг із водовідштовхувальною мембраною.

Renew 800. PrecisionCare, Outdoor Care, ThermoSafe

Організуйте гардероб. Чисті випрасувані речі потребують сприятливих умов зберігання. не вішайте важкий одяг, приміром, шерстяні джемпери, на плічка — розтягнуться. Акуратно складіть їх на полицю. Не забивайте шафу, — речі помнуться та швидше вицвітуть. Зберігайте одяг в сухому, прохолодному місці. Менше вологості — менше шансів на появу цвілі. Зберігайте порядок черги: кладіть свіжовипрані речі позаду, щоб вдягти їх пізніше та збільшити інтервали між пранням.

Носіть улюблені речі довго та із задоволенням. Доглядайте за тим, що купили, і ніхто не дізнається, наскільки давно ви це зробили.

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