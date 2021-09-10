"Экополис ХТЗ" Ярославского поддержал проведение Kharkiv IT Research 2021

Харьковский бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" (группа DCH Александра Ярославского), являющийся основой национального проекта "Украинская Кремниевая долина", поддержал в качестве специального партнера знаковое индустриальное событие — Kharkiv IT Cluster и Kharkiv IT Research 2021.

Ведущее IT-сообщество и управляющая компания бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ" являются стратегическими партнерами — в сентябре нынешнего года исполнятся год с момента подписания меморандума о сотрудничестве между ними. В нынешнем году Kharkiv IT Cluster проводит комбо из двух ожидаемых мероприятий: презентация уникального отраслевого исследования "Kharkiv IT Research 2021" о развитии сектора высоких технологий и празднование шестилетия деятельности харьковского IT-кластера.

"Очень приятно видеть стремительное развитие харьковского IT-сектора, который выделяет наш город на карте Восточной Европы. Реализация на платформе "Экополис ХТЗ" национального проекта "Украинская Кремниевая долина" — абсолютно закономерное явление, поскольку бизнес-парк может предоставить все условия для старта и рывка украинского хай-тека: технопарк — экосистема для R&D и науки, а индустриальный парк — мощная современная производственная платформа, уже сегодня привлекающая к нам в Харьков глобальных лидеров IT- и техноиндустрии", — заявил о развитии сектора высоких технологий Виталий Баранников, директор управляющей компании бизнес-парка нового поколения "Экополис ХТЗ".

Как известно, о намерении стать резидентами "Украинской Кремниевой долины" на базе бизнес-парка "Экополис ХТЗ" уже заявили ряд глобальных hi-tech компаний. В частности, глобальные лидеры в сфере разработок оборудования и решений в телеком-сфере корпорация ZTE и Huawei, а мировой IT-гигант Hewlett Packard Enterprise создаст здесь R&D-лаборатории. IT-корпорация Dell заявила об установлении партнерства с харьковским бизнес-парком Ярославского. Недавно "Экополис ХТЗ" объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с международной компанией AuxBridge со штаб-квартирой в Израиле, специализирующейся в сфере программных разработок и их интеграции в коммерческие решения, а также в сфере R&D и венчурного финансирования.

Виталий Баранников презентовал возможности "Экополис ХТЗ" и добавил, что уже сейчас проект, являющийся частью стратегии развития Харькова на ближайшее десятилетие, переходит в фазу реализации: "Строительство "Экополис ХТЗ" начинается сразу с трех парков: индустриального и технопарка, ритейл-парка. Продолжаются переговоры с глобальными IT-флагманами для привлечения их в качестве резидентов. Концентрируемся в первую очередь на "кремниевой долине": строим офисы для IT-сектора, образовательную инфраструктуру и кампусы", — рассказал управляющий бизнес-парком, подробно представляя его IT-сообществу.

В своем выступлении Виталий Баранников также отметил, что "Экополис ХТЗ" стремится стать одной из мощнейших платформ для развития науки, прикладных исследований и их коммерциализации в Харькове: бизнес-парк известного украинского бизнесмена из ТОП-10 Forbes Ukraine Александра Ярославского устанавливает сотрудничество с ведущими научно-образовательными центрами Харькова, а также привлекает партнеров со всего мира для развития прикладных исследований и разработок в сфере высоких технологий и инноваций.

"IT-сектор — один из ключевых драйверов развития Харькова, — отметил Виталий Баранников в своем выступлении. — IT-сектор Харькова — это занятость уже сегодня для 45 тысяч харьковчан, а ежегодный рост сектора достигает 30%. "Украинская Кремниевая долина" — "Экополис ХТЗ" — современная экосистема для полной цепочки создания инноваций и ценностей от образования и науки, R&D и испытаний до коммерческого производства в индустриальных масштабах. Уже сегодня мы видим, что талантливые украинцы не разлетаются по всему миру, а работают в Харькове — для нашего города, для Украины, а их решения востребованы во многих странах мира".

Организаторы мероприятия заявили, что для подготовки необходимого числа IT-специалистов Харькову все еще нужны дополнительные образовательные учреждения. Баранников в ответ на это сообщил, что "Экополис ХТЗ" планирует реализовать полный цикл образования — от детского сада до школ и колледжей IT-профиля, которые станут одними из важных элементов "Украинской Кремниевой долины" в Харькове.

Как известно, национальный проект создания "Украинской Кремниевой долины" в Харькове инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским. Его основа — бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского. Сам бизнесмен стал генеральным инвестором и координатором проекта, как это было во время подготовки Харькова к Евро-2012 и проведению Суперкубка УЕФА-2025. Плановый объем инвестиций в развитие "Украинской Кремниевой долины" в Харькове составляет около $1 млрд на протяжении ближайшего десятилетия. Здесь будут созданы мощный индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-направления), логистический, агротехнологический, медицинский и др. кластеры. Проект является одним из приоритетов десятилетней Стратегии развития Харькова и реализуется при поддержке городской власти.