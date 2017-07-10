Экс-министр Шеремета вошел в совет директоров крупного производителя молочной продукции

Акционеры компании Milkiland N.V. на общем собрании назначили неисполнительным директором компании бывшего министра экономического развития и торговли Павла Шеремету.

Об этом говорится в сообщении компании на Варшавской фондовой бирже, передают Українські Новини.

Согласно сообщению акционеры также переизбрали в совет директоров Джорджа Кристофера-Логуша, Вячеслава Рекова (владеет 5% акций Milkiland), Виллема Скато ван Вольт Меера и Олега Рожко.

Ранее компания сообщила о намерении акционеров на общем собрании рассмотреть назначение членом совета директоров бывшего министра экономического развития и торговли Павла Шеремету.

Шеремета занимал должность министра экономического развития и торговли с 27 февраля по 2 сентября 2014 года.

В 2016 году Milkiland сократила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 44,8% или на 4,409 млн евро до 5,443 млн евро по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году компания сократила убыток на 46,9% или на 34,39 млн евро до 38,906 млн евро.

Доход компании за 2016 год сократился на 23,3% или на 44,689 млн евро до 146,758 млн евро по сравнению 2015 годом.

В Украине активами Milkiland управляет дочернее предприятие "Милкиленд-Украина"; в России компания владеет Останкинским молочным комбинатом, в Польше — заводом Ostrowia.

Компания производит сыр под международным брендом "Добряна".