Электроэнергия для предприятий подорожала на треть, — "Интерпайп"

В последнюю неделю марта в Украине зафиксирован резкий рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей. Тариф вырос с 1,3 грн. за кВт-час до беспрецедентных 1,68 грн. за кВт-час, или на 35% по отношению к февралю (без учета затрат на передачу, распределение и поставку электроэнергии — Delo.ua). Об этом говорится в сообщении промышленной компании "Интерпайп".

"В настоящее время повышение цены противоречит всем экономическим индикаторам, — подчеркивают промышленники. — Стоимость энергоносителей (нефти, природного газа, угля) во всем мире упала до рекордных отметок. В Украине была рекордно теплая зима, промышленное производство снизилось, а, следовательно, сократилось потребление э/э. В таких условиях повышение тарифа выглядит абсурдным. На сегодняшний день цена на электроэнергию в Украине вдвое выше, чем в странах Европы".

Вначале Нацкомиссия по регулированию цены на комуслуги и электроэнергию добавила дополнительный пиковый час, что привело к росту цены на 10%. Затем НЭК "Укрэнерго" ограничило импорт электроэнергии. А в конце марта НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничила отпуск э/энергии, продаваемой по PSO-обязательствам, в адрес госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажи на рынке на сутки вперед (РДН) по максимальной цене "прайс-кэпа". На 30 марта цена на э/э выросла на 35% по отношению к февралю.

"Интерпайп" призывает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и НКРЭКУ принять необходимые регуляторные меры для стабилизации рынка электроэнергии. Правительству необходимо предпринять меры по недопущению поднятия цен на электроэнергию одним из ключевых игроков НАЭК "Энергоатом".

"Где промышленность не смог добить коронавирус, ее добьет тариф на электроэнергию. На фоне пандемии COVID-19 правительства Европы и США разрабатывают планы поддержки промышленности, вводят дополнительные инструменты стабилизации бизнеса, — отмечает директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов. — В Украине ситуация противоположная. Мы, как бизнес, решаем проблемы доставки сотрудников, обеспечения их средствами защиты, закупаем оборудования для локальных больниц. И все это на фоне падения объемов заказов. В ответ мы получаем 35%-ный рост цен на э/э и, как следствие, существенное ухудшение нашей конкурентоспособности на падающем рынке. В "Интерпайп" работает 11 тысяч сотрудников, около 50 тысяч членов их семей зависят от того, сможет ли компания работать в нынешних условиях".