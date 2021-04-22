Энергетические сети: ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков Украины в ритейле за 2020 год

Кризис неэкономической природы, к которому привела пандемия, стал настоящим краш-тестом для всей мировой экономики. Компаниям пришлось переизобретать себя на ходу. Именно эта вынужденная трансформация стала главным позитивным фактором вирусного кризиса: менялись рынки, а с ними и бизнес-модели. Важным критерием успешности бизнеса национального масштаба стали проекты, выходящие за пределы их бизнес-модели и влияющие на ее эффективность.

Инициаторами и провайдерами значимых проектов по устойчивому развитию, как правило, становятся крупнейшие компании страны. Как крупнейшие налогоплательщики они поддерживают государственные социальные программы и дополнительно финансируют собственные проекты, нацеленные на преодоление кризисных вызовов. Национальные бизнес-флагманы стали спонсорами срочной модернизации системы здравоохранения, вложив сотни миллионов в закупку необходимого оборудования, а продуктовый ритейл объявил о масштабных программах по обеспечению населения доступными продуктами. По сути, все перечисленное стало совместным социальным проектом украинского бизнеса.

Генеральный директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен, что за такими проектами всегда стоит конкретный человек, чаще всего собственник компании, который готов поддержать общество в трудную минуту. "Некоторые компании внедряют такие проекты, потому что считают это правильным, а другие из-за того, что это тренд. Поэтому внедренное и реализованное больше зависит от собственника компании и от того, какой политики он придерживается. Те, кто занимается КСО, понимают, что есть неписаные правила, благодаря которым действительно можно кому-то помочь", — говорит Дорошенко.

Корпорация добра

Корпорация АТБ уже много лет подряд является крупнейшей в своей отрасли по сумме уплаченных налогов и по объемам выручки, которая за прошлый год достигла 104,9 млрд грн. В 2020 году корпорация обновила собственный исторический рекорд по уплате налогов и сборов до 15,8 млрд грн, что на 26% больше, чем годом ранее. Такую высокую динамику бюджетных платежей компания демонстрирует уже несколько лет подряд: в 2017 году ритейлер уплатил в бюджет 6,6 млрд грн, в 2018-м — 9,4 млрд грн, а в 2019-м — 12,6 млрд грн.

С начала пандемии корпорация выделила около 100 млн грн для обеспечения безопасности своих сотрудников, еще около 150 млн грн направила на реализацию социальных и благотворительных программ на национальном и локальном уровне. На эти средства закуплено оборудование и медицинские товары для лечебных заведений страны. Корпорация предоставила 100 млн грн для реализации совместного с Минсоцполитики проекта адресной помощи наиболее незащищенным украинцам в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления.

Социальные активности во время пандемии не отодвинули на второй план другие глобальные вызовы — противостояние изменению климата и загрязнению окружающей среды. В 2021 году сеть АТБ в своих более чем 1200 магазинах предложила инновационные биоразложимые пакеты из кукурузного крахмала, обладающие сертификатом OK COMPOST home австрийской компании TUV. Сертификат подтверждает, что пакет полностью подвергается естественному биокомпостированию на протяжении года и в отличие от привычного пластика не оставляет следов в окружающей среде. Еще один экопроект — "Ящики для покупок": их изготавливают из переработанного материала, а после использования они также утилизируются. Вместе с этими решениями АТБ предлагает покупателям пользоваться многоразовыми экосумками. Учитывая, что ежедневно через магазины сети проходит около 4 млн человек, эффект от экопрограмм АТБ сопоставим с многолетними государственными экоинициативами.

Корпорация АТБ делает значительный вклад в экономический рост страны и благосостояние украинцев. Сеть обеспечивает наиболее конкурентные цены в своих магазинах благодаря бизнес-модели продуктового дискаунтера, а множество позиций ассортимента, относящихся к категории социально значимых товаров, продает с минимальной торговой наценкой.

Расширение географии присутствия АТБ создало 5,5 тыс. новых рабочих мест, что помогло поддержать занятость во время кризиса, и теперь магазины, производство и другие подразделения корпорации обеспечивают работой более 70 тыс. человек.

По итогам 2020 года АТБ открыла 127 новых магазинов и анонсировала инвестиции в экономику Украины в размере около 22 млрд грн. "Это большие деньги, почти $1 млрд, и мы должны бороться, чтобы таких инвестиций было больше. То, что украинские компании инвестируют внутри страны, — это очень хороший знак", — комментирует Тимофей Милованов, экс-министр экономразвития, а ныне глава Национального фонда инвестиций Украины.

Реакция на вызов как двигатель прогресса

Развитие сервисов для клиентов и расширенный пакет социальных программ для помощи обществу — ответ сети WOG на пандемические вызовы. Компания внедрила систему бесконтактных расчетов WOG PAY, которая позволяет, не покидая салона авто, заправить его, а с помощью фирменного приложения сделать предварительный заказ блюд и напитков из ассортимента WOG Cafe.

Скорость обмена информацией и ее доставка буквально в руки становится все более важной: компания создала Telegram-каналы с двусторонней связью для оперативного информирования клиентов и сотрудников.

Сеть начала создавать на своих АЗС полноценную сервисную экосистему: почтоматы "Новой почты", совместные сервисы со службой доставки Glovo и онлайновым маркетплейсом Rozetka, предварительный заказ блюд и напитков из ассортимента WOG Cafe. Таким образом, сети АЗС все дальше уходят от формата "просто бензоколонка" и плавно трансформируются в часть индустрии розничной торговли, где топливо для авто лишь одна из множества опций. Несомненно, флагманы розничного топливного ритейла формируют стандарт, к которому подтягиваются его другие участники.

WOG помогает обществу и в тяжелые времена коронакризиса. Компания передала топливо для карет скорой помощи Волынской области, чем обеспечила 20 тыс. выездов. А совместно с сервисом такси Uklon поддержала инициативу #таксидлядонора от фондов "Донор.юа" и "Варто жити", обеспечивая бесплатный трансфер доноров в центры переливания крови в семи городах Украины. На помощь медикам WOG направила свыше 5 млн грн.

Одной из наиболее ярких социальных активностей компании стал "Червона Рута Челендж": строки популярной песни стали основой для простого запоминающегося алгоритма по регулярному мытью рук, длительность которого должна быть, как советуют медики, не меньше 30 секунд, чтобы избавиться от возбудителей болезней. Даже продвижение собственного бренда WOG совместила с социально функцией, призывая со своих рекламных бордов "Оставайся дома!".

В центре "Эпицентра"

Отметим и третьего крупного игрока в сфере классического ритейла — группу компаний "Эпицентр К", которая в 2020 году уплатила 4,9 млрд грн налогов. Благодаря "Эпицентру" в Киеве заработала социально-спортивная школа Фонда "Реал Мадрид", созданная усилиями общественной организации "Эпицентр детям". Фонд "Реал Мадрид" реализует социальные инициативы футбольного клуба "Реал Мадрид" по всему миру. Под его эгидой сегодня работает 900 социально-спортивных проектов, в том числе для детей, которые оказались в сложных жизненных условиях. Сейчас Фонд насчитывает более 450 школ в 80 странах, в том числе в Украине. Как отмечает основатель компании "Эпицентр К" Александр Герега, Украина — единственная из стран-участниц проекта Фонда "Реал Мадрид", которая располагает разветвленной сетью социально-спортивных школ. Теперь они работают в Киеве, Тернополе, а также в Хмельницкой и Киевской областях: "Эпицентр" отремонтировал спортивные залы и стадионы, а в некоторых учебных заведениях построены новые стадионы.

Глава представительства Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук отмечает, что социальные проекты крупнейших компаний могут стать ядром целых экосистем "общество — бизнес". Их существование выгодно для всех участников: территориальные общины получают от корпораций необходимые социальные и инфраструктурные решения, а корпорации — уважение и лояльность локальных общин. "В мировом измерении проекты устойчивого развития могут повышать капитализацию компании и лояльность к бренду. Именно поэтому направленность на устойчивое развитие — это обязательная составляющая годовых отчетов компаний по всему миру", — говорит Сахарук.

Фирменные проекты и новинки

Сеть автозаправочных комплексов ОККО своей фирменной и наиболее тематической фишкой много лет подряд привлекает внимание украинцев к вопросам безопасности дорожного движения: уникальные герои напоминают каждому о необходимости пристегиваться или надевать светоотражающие элементы в вечернее время и другие простые, но жизненно важные правила. Никто не может пройти мимо этих трогательных героев социальных активностей сети. Закономерно, что ОККО регулярно получает профессиональные премии и уважение водителей за уникальный проект национального масштаба "Благаю, живи! Безпека на дорозі", который с 2014 года стал неотъемлемой частью фирменного стиля сети.

Чтобы более наглядно показать риски пользования смартфонами за рулем (переписки, съемки сториз для соцсетей и серфинг в интернете), клиентам сети АЗК ОККО и посетителям сервис-центров МВД предложили специально разработанный тест на основе технологий виртуальной реальности. Технологическое решение позволило погрузиться в вероятные рискованные события, которые как минимум заставили задуматься 3,9 млн водителей со смартфонами, вовлеченных в активность по всей Украине.

Другой долгоиграющий КСО-проект сети — сбор вещей для малообеспеченных. Для этого на некоторых АЗК ОККО установлены специальные контейнеры.

В рамках противодействия пандемии коронавируса сеть поддержала инициативу Минздрава и Uber, которые договорились о 10 тыс. бесплатных поездок на работу для медиков, добавив от себя еще 20 тыс. поездок в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Во время пандемии компания не забывает и о других своих стратегических инициативах. В рамка проектов по раздельному сбору мусора ОККО помогла оборудовать 500 львовских школ специальными контейнерами. Так компания не только пропагандирует идеи защиты природы и рационального использования ресурсов, но и помогает детям: средства, собранные от вторсырья, перечисляются детскому реабилитационному центру "Джерело".

Устойчивая репутация, масштабы и социальная ответственность компании успешно конвертируются в бизнес-результаты: кроме лидерства на рынке и заметного вклада в пополнение госбюджета компания получила доступ к кредитным ресурсам ЕБРР и МФК на десятки миллионов долларов. Эти инвестиции будут направлены на улучшение логистической инфраструктуры компании, а также на совершенствование автозаправочных комплексов, что в конечном итоге укрепит ее рыночные позиции.

Разделяй и властвуй

Другой крупный налогоплательщик отрасли и социально активная компания — Fozzy Group и ее сеть "Сильпо", которую мы также находим среди крупных доноров корпоративной помощи государственной системе охраны здоровья в период пандемического вызова. По данным Государственной фискальной службы, розничная сеть "Сильпо" стала 2 в рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины среди предприятий розничной торговли продуктами питания. Всего Fozzy Group, куда входит сеть "Сильпо", уплатила налогов в 2019 году 3,85 млрд грн, что на 32,8% больше, чем годом ранее. За последний год компания реализовала ряд инициатив в сфере защиты окружающей среды.

Сеть запустила экспресс-доставку на электроскутерах. При заказе на сайте или через приложение можно выбрать экоупаковку — сумку из натуральной ткани, бумажный пакет или картонную коробку, которую можно дальше использовать или сдать в переработку. "Сильпо" также поддерживает идею замкнутых циклов потребления ресурсов, чтобы отходы не попадали в окружающую среду, а возвращались в переработку: сеть развернула первые восемь станций Silpo ReCycling, где принимают вторсырье, а ответственных потребителей поощряют начислением бонусных баллов на карту лояльности сети. Похожие станции ритейлер разместил не только в магазинах, но и в собственных офисах, распределительных центрах, подсобных и производственных помещениях. Только за прошлый год сеть супермаркетов собрала и отправила в переработку более 22 тонн сырья.

Наравне со своими коллегами по отрасли "Сильпо" также активно продвигает философию многоразовой упаковки. В магазинах сети покупателям советуют клеить стикеры сразу на продукты, а не на пластиковые пакеты. Для тех же, кто предпочтет пластиковую упаковку, на ней содержится напоминание с призывом отказаться от ее использования. Точно так же работает другая инициатива: при покупке кофе в свою термокружку или многоразовую чашку клиент сети получает скидку. Так компания делает свой вклад в уменьшение потребления одноразовой пластиковой и бумажной посуды.

*ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков в ритейле за 2020 год

По итогам 2020 года сеть "АТБ" открыла 127 новых магазинов, инвестиции корпорации в экономику Украины составили 9,96 млрд грн ($369,3 млн).

В прошлом году "АТБ" выделила на проекты КСО более 150 млн грн. 100 млн грн было направлено на реализацию совместного с правительством проекта адресной помощи незащищенным украинцам. Также "АТБ" закупила во Франции и передала областным лечебным учреждениям 12 современных систем диагностики инфекционных заболеваний на сумму около 10 млн грн.

Весной этого года "АТБ" совместно с Райффайзен Банком Аваль и Visa запустила проект собственной платежной карты АТБ-Pay. На сегодня выдано уже более 50 тыс. карт АТБ-Pay. В планах компании на дополнительные выгоды владельцев карт направлять более 2 млрд в год.

Осенью прошлого года компания начала ряд природоохранных проектов в рамках платформы "До природи з добром". Акцент проектов —сортировка мусора, переработка кофейного жмыха и сбор батареек. Также продолжается реализация благотворительного проекта "Дорога добра". Собрано 3,4 млн грн, которые пошли на приобретение нового оборудования для детской операционной Института сердца Амосова. Также компания выделила партию горючего для автомобилей скорой помощи Волыни на 20 тыс. поездок. Вместе с такси-сервисом Uklon сеть АЗК WOG поддержала инициативу # таксидлядонора от фондов Донор.Юа и Вартожиты, обеспечивая перевозку доноров в Центры крови в семи городах Украины.

В прошлом году общественная организация "Эпицентр детям" открыла социально-спортивную школу Фонда "Реал Мадрид". Это организация, которая реализует социальные инициативы футбольного клуба "Реал Мадрид" по всему миру. Кроме тренировок по футболу и баскетболу, ученики школы Фонда "Реал Мадрид" могут получить дополнительное образование и изучать иностранные языки.

Весной этого года "Эпицентр К" запустила социальный проект "Не труси дитину". Это первый в Украине информационно-образовательный проект для родителей и врачей, посвященный синдрому встряхнутого ребенка в Украине.

Большая часть социальных проектов компании касается проблем безопасности на дороге. С 2014 года компания реализовывает проект "Благаю, живи! Безпека на дорозі". Во время своих проектов ОККО поднимает вопросы использования водителями ремней безопасности и детских автокресел. В 2020 году проект получил название "Благаю, світись!" и был посвящен проблеме неиспользования светоотражающих элементов во время движения в темное время суток.

В этом же году ОККО получила две кредитные линии от Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации общим объемом $70 млн. Часть кредитных поступлений будут направлены на улучшение логистической инфраструктуры, а также на совершенствование автозаправочных комплексов.

Розничная сеть "Сильпо", входящая в Fozzy Group, второй крупный игрок среди продуктового ритейла. Всего Fozzy Group в 2019 году заплатила 3,85 млрд грн налогов и сборов в бюджет Украины. За последний год компания внедрила несколько инициатив, среди которых проекты, связанные с защитой окружающей среды. Например, в "Сильпо" запустили экспресс-доставку на электроскутерах.

Также в "Сильпо" работает 8 станций Silpo ReCycling, принимающих вторсырье у населения. Ответственных потребителей поощряют начислением баллов на карточку лояльности сети. Только за прошлый год сеть супермаркетов собрала и отправила на переработку более 22 тонн сырья.

*Рейтинг составлен по консолидированным данным за 2020 год, предоставленных компаниями

-*Компания не предоставила данные за 2020 год