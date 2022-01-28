Энергия бренда: как UPG развивает сеть доступных АЗК с качественным топливом и собственной ресторанной сетью

АЗК давно перестали быть местом, куда приезжают только для того, чтобы заправить автомобиль. Сегодня крупные сети конкурируют между собой не только качеством топлива, но и качеством сервиса и дополнительных услуг.

Водители выбирают АЗК, где можно выпить кофе, поесть, отдохнуть и заправиться, не отклоняясь от маршрута. Это то, что отличает человекоцентричные бренды.

Именно такую сеть современных сервисных АЗК — доступную, сервисную и клиентоориентированную — развивает UPG. Заправки этого бренда можно легко узнать по черно-зеленым цветам, зеленой неоновой подсветке и стильному дизайну.

UPG — это полностью украинский бренд, основанный компанией "Укрпалетсистем", работающей на рынке с 2003 года. Она зарегистрирована в Коростене (Житомирская область) и платит налоги в Украине, а не, как это часто бывает, в офшорах. По итогам 2020 года UPG вошла в топ-5 налогоплательщиков на рынке топлива, перечислив в бюджет почти 300 млн грн.

Качество прежде всего

Сегодня сеть UPG объединяет 75 АЗК в 19 областях Украины и продолжает динамично развиваться. В последние годы открылось более 20 новых заправочных комплексов под брендом UPG. Масштабы впечатляют, однако главное, чтобы количество соответствовало качеству — в компании уделяют особое внимание этому балансу. Залог идеального соотношения в качестве белорусского топлива Евро-5, которому доверяют украинские водители. В сети UPG предлагают бензин, дизельное топливо и сжиженный газ производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Жесткие стандарты качества и постоянная модернизация белорусских заводов в соответствии с европейскими нормативами гарантируют качество топлива. А удобная логистика и собственные нефтебазы по всей стране позволяют формировать доступную цену топлива для украинцев.

Сегодня сеть UPG объединяет 75 АЗК в 19 областях Украины и продолжает динамично развиваться

UPG контролирует всю логистическую цепочку топлива: от переработки до бензобака водителя. У компании есть собственные нефтебазы в разных регионах и один из самых больших парков бензовозов в Украине. Это гарантирует высокое качество нефтепродуктов на каждом этапе логистики и быструю доставку топлива. Для подтверждения и сохранения качества в компании дополнительно проводят собственные лабораторные исследования образцов каждой партии всех видов топлива, бензовозы имеют защитную пломбировку, а топливные резервуары на нефтебазах и заправочных комплексах регулярно чистят. Также, поскольку топливо только от одного поставщика, в резервуарах не происходит смешивание. Как результат, всегда стабильное качество.

UPG контролирует всю логистическую цепочку топлива: от переработки до бензобака водителя

Кроме традиционных марок бензина А-92 и А-95, на UPG можно заправиться брендовым upg 100. Это бензин с высоким октановым числом не менее 100, достигаемым методом прямой перегонки. В чем выгода? Расходы такого топлива меньше, ведь при сгорании оно выделяет большее количество энергии. Тщательная очистка от серы, бензола и ароматических углеводородов уменьшает негативное влияние на двигатель, топливную и выхлопную системы и сокращает выбросы в окружающую среду. Также этот бензин уменьшает вероятность детонации при высоких нагрузках.

На UPG можно заправиться не только бензином, но и дизельным топливом евростандарта (летним или зимним) и газом. Компания принципиально продает топливо только заводского производства, без использования присадок и примесей, которые могут навредить автомобилю. Для постоянных клиентов действует гибкая бонусная программа UPGgood, позволяющая экономить, заправляясь и совершая покупки в сети.

Место, куда хочется заехать еще

Водители ценят UPG не только за качественное топливо, но и за хороший сервис, который начинается с парковки. Территория заправок спроектирована таким образом, чтобы клиентам всегда было где припарковать свое авто, а достаточное количество колонок позволяет минимизировать время в очереди на заправку. Например, на недавно открытой в Яремче АЗС UPG автомобилистам доступны 48 топливных пистолетов. Все топливные колонки оснащены современным оборудованием с высокой точностью наливания. На каждом АЗК есть магазин с широким ассортиментом товаров, которые могут пригодиться в дороге.

Водители ценят UPG не только за качественное топливо, но и за хороший сервис, который начинается с парковки

Фишкой UPG является сеть ресторанов, работающих под брендом VIVO сafe. Здесь есть не только экспресс-меню, но и полноценная кухня, способная удивить даже гурманов. Вам предложат широкий выбор блюд, которые готовят сразу после заказа. Один из самых популярных пунктов в меню — бургер, его в VIVO cafe 10 видов. По количеству приготовленных бургеров сеть может посоревноваться с известными заведениями, где готовят фастфуды. Ежедневно в VIVO cafe заказывают около 7,5 тыс. бургеров.

В ресторанах представлены самые знаменитые блюда разных гастрономических культур. Здесь можно попробовать венский шницель, мексиканский буррито, французские хот-доги, итальянскую карбонару и многое другое. Для ценителей традиционных блюд есть борщ с салом и черным хлебом, деруны с беконом, пельмени. Широкий выбор первых и вторых блюд, десертов и напитков удовлетворит самых взыскательных потребителей. Кроме того, в ресторанах компании есть сезонное меню, в которое включают новые блюда.

Фишкой UPG является сеть ресторанов, работающих под брендом VIVO сafe

UPG предлагает сервис высокого качества и для путешествующих с семьей. Здесь есть места для зарядки гаджетов, игровые зоны для детей, пеленальные столики. Для маленьких клиентов в санузлах заправок предусмотрены детские умывальники.

С начала пандемии все работники АЗК соблюдают масочный режим, заведения регулярно дезинфицируются, а в местах физического контакта и точках остановки посетителей есть дезинфекторы.

На кофе в UPG

Особого внимания заслуживает натуральный качественный кофе. Каждый день на кофе в UPG заезжают тысячи водителей. Обычно клиенты сети выбирают американо или американо с молоком. Только за один день в сети заказывают почти 400 тыс. порций напитка.

Кофе обжаривают и фасуют на одном из самых высокотехнических заводов Германии. Готовят напиток на современных швейцарских аппаратах. Непревзойденный вкус достигается благодаря смеси зерен высокогорной арабики (80%) из Бразилии и других регионов Южной Америки и робусты (20%). Для многих постоянных клиентов UPG история любви к бренду начинается с первой чашки такого кофе.

UPG меняется вместе с миром

Сеть АЗК UPG продолжает стремительно развиваться только за свой счет. Мир постепенно переходит на электромобили, и UPG поддерживает этот тренд. В настоящее время стационарные зарядные станции для электромобилей устанавливают на АЗК бренда.

Мир постепенно переходит на электромобили, и UPG поддерживает этот тренд

АЗК в Украине — это высококонкурентный рынок, где автолюбители выбирают лучших, голосуя своим кошельком. UPG с самого начала поставила высокую планку качества топлива и сервиса и продолжает развиваться, инвестируя в новые автозаправочные комплексы. Фокус на человеке за рулем становится отраслевым стандартом.