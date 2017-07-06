"Энергоатом" начинает строительство хранилища отработавшего ядерного топлива

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирования) разрешила НАЭК "Энергоатом" начать строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР отечественных атомных электростанций (ЦХОЯТ). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Госатомрегулирования выдала "Энергоатому" лицензию на право осуществления деятельности на этапах жизненного цикла "строительство и ввод в эксплуатацию ядерной установки" — ЦХОЯТ. Таким образом дан официальный старт для строительства хранилища.

Место для строительства хранилища уже согласовано правительством — зона отчуждения Чернобыльской АЭС.

Руководитель Госатомрегулирования Борис Столярчук объяснил, зачем нужно хранилище в Украине: страна ежегодно теряет около $200 млн на вывозе отработавшего ядерного топлива в РФ.

"Но дело даже не в экономике: известно, что отработавшее ядерное топливо является стратегическим материалом, будущим энергоресурсом. Технологии постоянно развиваются, и Украина сможет использовать ценные ядерные материалы в будущем", — подчеркнул Столярчук.

Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский напомнил, что прошло уже 12 лет со дня подписания контракта с Holtec International, которая занималась проектировкой хранилища и будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

Законодательно проект был завершен еще в 2012 году, когда Верховная Рада Украины приняла закон о строительстве ЦХОЯТ.

При этом контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году. Но, как отмечают в "Энергоатоме", по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

12 октября 2016 года Кабмин выделил земельные участки общей площадью 45,2 гектара в зоне отчуждения ЧАЭС (Киевская обл.) под строительство ЦХОЯТ.

3 ноября 2016 года коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины одобрила заключение государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности относительно Предварительного отчета по анализу безопасности ЦХОЯТ.

Контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработавшего ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и при перевозке ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что технологии Holtec International для украинского ЦХОЯТ уже используются во многих странах, в том числе Швеции, Испании, Бельгии, США и т. д. Это лишний раз подтверждает безопасность этих технологий.