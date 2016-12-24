"Энергоатом" отправил в ремонт один из атомных энергоблоков

24 декабря 2016, 12:25
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В энергосистеме остается 12 из 15 энергоблоков АЭС. Остальные — в плановых ремонтах

Увеличить картинку Фото: Энергоатом

Ровенская АЭС вывела один из энергоблоков в ремонт на полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба оператора украинских атомных станций НАЭК "Энергоатом".

Речь идет о энергоблоке №1 (ВВЭР-440), который отключен от энергосети 23 декабря 2016 в 15:01. Средний планово-предупредительный ремонт продлится до 45 календарных дней.

Таким образом, в энергосистеме Украины останется 12 из 15 энергоблоков АЭС.

Во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а также ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности.

На энергоблоке №3 РАЭС (ВВЭР-1000) продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ровенской области в г. Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

По материалам: "Дело"
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Теги: энергоатом 24584661, атомная энергетика, энергетика

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