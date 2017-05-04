ЕС отказался увеличивать квоты на поставки украинской сельхозпродукции

Комитет Европарламента по международной торговле проголосовал против увеличения квот на импорт украинской пшеницы, томатов и мочевины, передает агентство Bloomberg со ссылкой на решение комитета.

"ЕС должен предложить дальнейшие торговые преференции Украине, но некоторые сельскохозяйственные продукты не нуждаются в дополнительной поддержке ЕС", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Еврокомиссия предложила повысить квоты на ряд товарных позиций из Украины. Речь шла о возможности увеличении квоты на кукурузу — на 650 тыс. тонн, пшеницу — 100 тыс. тонн, ячмень — 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно — на 7,8 тыс. тонн, овес — 4 тыс. тонн, мед — 3 тыс. тонн, виноградный сок — 500 тонн, переработанные томаты — 5 тыс. тонн.

В марте 2017 года комитет Европарламента по аграрным вопросам проголосовал против увеличения квот на зерновые и переработанные томаты из Украины.

В рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина может без пошлин поставлять в Евросоюз 36 товарных позиций в рамках утвержденных объемов тарифных квот. Квоты на поставки для говядины составляют 12 тыс. тонн, молока, йогуртов, кисломолочных продуктов — 8 тыс. тонн, сухого молока — 1,5 тыс. тонн, сливочного масла — 1,5 тыс. тонн, яичных продуктов — 1,5 тыс. тонн, яиц — 3 тыс. тонн, свинины — 40 тыс. тонн. Объемы тарифных квот, предусмотренные автономными торговыми преференциями ЕС, по пшенице составляли 950 тыс. тонн, ячменю — 250 тыс. тонн, кукурузе — 400 тыс. тонн, по сахару — 20 тыс. тонн, меду — 5 тыс. тонн, обработанным томатам — 10 тыс. тонн, виноградному и яблочному соку — 10 тыс. тонн, овсу — 4 тыс. тонн, чесноку — 500 тонн.