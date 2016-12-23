"Эталон" планирует произвести 300 автобусов в 2017 году

Корпорация "Эталон" намерена инвестировать в развитие своих автозаводов около $2 млн инвестиций и в январе 2017 года возобновить серийный выпуск автобусов. Об этом сообщил президент корпорации Владимир Бутко.

Бутко затруднился в оценке своих инвестиций за 2016 год, однако сообщил, что корпорация вкладывала свободные средства в техническое перевооружение, закупку нового оборудования, мероприятия по энергоэффективности, а также в разработку конструкторской документации и создание новых моделей автобусов.

"В 2017 году планируем, может и не очень много, — 60-70 млн грн, но это только в машиностроение. Но, кроме того, есть еще и планы по строительству складского комплекса, а это еще около 70 млн грн, но тут ждем кредитного финансирования — за счет собственных средств не сможем", — сообщил президент "Эталона".

Хотя Бориспольский и Черниговский автозаводы в 2016 году фактически простаивали, в 2017 году корпорация планирует начать серийное производство автобусов в январе, и выпускать до 25 ед. ежемесячно.

В 2015 году корпорация сообщала, что выпустила 256 автобусов (продано 128 ед.), 12 троллейбусов и 37 грузовых авто.

Корпорация "Эталон" объединяет 21 предприятие, в том числе два автозавода (в Борисполе и Чернигове), а также выпускающий карданные валы завод "Украинский кардан" и Черниговский кузнечный завод. Основное направление деятельности — автобусо- и машиностроение, складская логистика.