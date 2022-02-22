"Європейське Товариство Захисту Кредитів" допоможе українським бізнесменам із діловою репутацією

У 2019 році в Україні почало діяти Європейське Товариство Захисту Кредитів (ТЗК). Ця організація є чинним експертним товариством, побудованим за моделлю Віденського товариства Захисту Кредитів KSV1870. Нещодавно керівник ТЗК Павло Педина заявив про створення у рамках ОЗК спеціалізованого департаменту, який займатиметься питаннями ділової репутації. Delo.ua вирішило з'ясувати в ОЗК, як працюватиме цей підрозділ і навіщо він потрібний українському бізнесу. Про це розповідають директор товариства Павло Педина та керівники департаменту – Андрій Францев та Сергій Новохацький.

- Ви анонсували створення в ТЗК нового департаменту, який безпосередньо займатиметься проблемами ділової репутації бізнесменів. Чим зумовлено створення такого департаменту і як би ви могли описати поточну ситуацію в Україні з цієї проблематики?



Павло Педина: У 2021 році бізнес-інспектори ТЗК провели понад 300 інспекцій. В результаті, 90% звітів містять жовтий та червоний статуси, що свідчить про те, що до перевірених компаній є якісь зауваження, або застереження, або навіть заборона на розпочинання співпраці. У кожному третьому звіті ми бачимо об'єктивні проблеми з діловою репутацією, які, безперечно, впливають на статус. З іншого боку, на прикладі тих компаній, які набули зеленого статусу, очевидно, що їм набагато легше отримувати інвестиції та знаходити нових стратегічних партнерів. Це тільки штовхає бізнесменів, щоб починати роботи з відновлення своєї ділової репутації. Працюючи в цьому напрямку, ми зіткнулися з тим, що багато бізнесменів, які отримали червоні та жовті статуси, щиро бажають виправити виявлені "плями" у їхній діловій репутації, але не розуміють, як це зробити. Ці численні запити призвели до створення спеціалізованого департаменту.

Андрій Францев: Сьогодні для кожного бізнесмена в Україні очевидно, що є необхідність у розвитку того, що називають особистим брендом. Можна сказати, що власний бренд нового покоління бізнесменів замінив поняття ділової репутації. І більшість людей роблять для розвитку свого особистого бренду будь-які кроки, але департамент з управління діловою репутацією у міждисциплінарній міжгалузевій експертній спільноті займається питаннями ділової репутації з трьох сторін: побудова ділової репутації, захист та відновлення. Це три різні напрямки діяльності. Коли ми говоримо про побудову ділової репутації, можна сказати, що це робота зі створення індивідуального бренду підприємця. Як зробити з людини успішного експерта так, щоб на ринку всі розуміли, що від нього очікується. Захист ділової репутації сьогодні є вкрай важливим напрямком у бізнесі, оскільки репутаційні атаки безпосередньо впливають на фінансові потоки, і робота департаменту захисту репутації означає захист від подібних атак. А відновлення ділової репутації – це предмет нашої сьогоднішньої розмови, оскільки проблема є більш ніж актуальною за результатами звітів, які ми бачимо.



- Що мається на увазі під "діловою репутацією" з погляду ТЗК? У чому проблема та як її виправити?



Павло Педина: Ділова репутація сьогодні — це маркер, який розкриває бізнесмена, дозволяє всьому ринку характеризувати його та побачити, як він буде діяти у взаєминах професійного та ділового характеру. Коли ТЗК перевіряє бізнес, він завжди перевіряється з конкретною метою, і в цій перевірці завжди є замовник, який планує як мінімум почати взаємодію з цією компанією. Якщо цей замовник бачить, що ця компанія або ключові особи компанії мають проблеми з діловою репутацією, то для перевіреного бізнесу це означає збитки у вигляді недоотриманого прибутку. Тому, коли ми говоримо, що люди мають проблеми з діловою репутацією, ми говоримо про те, що можливість отримати гроші тут і зараз зникає. Якщо говорити про витоки "проблеми з діловою репутацією", то, на мою думку, проблема полягає в тому, що в Україні процес накопичення капіталу в бізнесі розпочався з 90-х років, і, по суті, бізнес в Україні має невеликий період існування. Люди, які "йшли до успіху", як вони кажуть, допускали такі порушення у минулому, які не дозволяють у поточних реаліях із ними вибудовувати взаємодію.

Сергій Новохацький: У наш час цифрових технологій все відбувається дуже швидко, і люди, які з чимось зіткнулися і хочуть про щось дізнатися, вони передусім дивляться все в Інтернеті, що це за людина і що про неї пишуть. Виходячи з цього, вони вже роблять свій початковий висновок, і якщо ця людина веде себе не дуже добре: порушує правила дорожнього руху, конфліктує і веде себе неадекватно, то людина, яка хоче з нею співпрацювати, робить перший висновок, що з таким товаришем краще не мати справу. Бо якщо він у житті так поводиться, то в бізнесі він поводитиметься аналогічно. І, безумовно, не варто забувати про велику істину, що ділова репутація напрацьовується роками, а втрачається в одну мить.

Сергій Новохацький, Фото: ТЗК

- Наскільки українські бізнесмени взагалі усвідомлюють важливість такого аспекту, як ділова репутація?



Павло Педина: Цю проблематику українські бізнесмени почали помічати і для них вона стала важливою зовсім недавно, лише кілька років тому. Зараз дедалі більше збільшується кількість запитів та усвідомлення важливості цього питання. З чим це пов'язано? Поки проходив період первинного перерозподілу, і хвиля зростання поширювалася по всій економіці, бізнесмени займалися зароблянням грошей, і неважливо, які залишалися "історії" під час цього процесу. Зараз бізнес в Україні починає структуруватися, і немає шаленого зростання, і ця проблема стає важливою точкою. Хорошим прикладом, який доводить це твердження, є інвест-клуб Young Business Club, для якого ми надаємо послуги та перевіряємо всі інвестиційні проекти перед тим, як вони потрапляють на розгляд інвесторами. Ті проекти, які отримали зелену смугу від ОЗК, і відповідно позитивно характеризуються з погляду ділової репутації, значно швидше збирають інвестиції. З іншого боку, ми отримуємо дуже багато питань щодо того, як виправити статус.

- Бізнесмени самі розуміють, що проблеми у них саме у діловій репутації, чи у них завдання, що треба лише підняти статус, а далі вже питання: з вами чи без вас?



Сергій Новохацький: Розумні бізнесмени усвідомлюють, наскільки важлива ділова репутація, що підтверджується кількістю гостей на зустрічах, які ми з Андрієм Францевим проводимо у бізнес-клубах. Зустрічі стосуються теми ділової репутації і як бізнесмени шкодять самі собі. Ми спеціально зробили кілька зустрічей та виписали 25 основних способів, як бізнесмени можуть нашкодити себе та своїй репутації, і на зустрічах у бізнес-клубах докладно розповідали з прикладами, кейсами та відомими прізвищами. Часто винуватцями у всіх проблемах із діловою репутацією є самі бізнесмени. Вони, в першу чергу, шкодять самі себе, припускаючись помилок і здійснюючи такі поступки, які негативно впливають на їхню ділову репутацію. Головне, що їм потрібно всім запам'ятати, що ділова репутація – це не те, що говорять про бізнесменів, а те, що вони роблять.

– Як зазвичай бізнесмени в Україні вирішують проблеми, пов'язані із діловою репутацією? І наскільки ці методи є ефективними?

Андрій Францев: Коли бізнесмен намагається вирішити проблеми з діловою репутацією, то перш за все починає шукати рішення в Інтернеті, або у своїх знайомих, і він зазвичай знаходить вузькоспеціалізовані рішення, наприклад, однією з таких послуг є SERM. Це оптимізація пошукової видачі, тобто, що буде видно на першій сторінці видачі, якщо хтось введе в пошук ім'я та прізвище, і більшість бізнесменів так і сприймають свою репутацію. Навіть Кевін Митник, хакер номер один, говорив, що найкраще місце, щоб "приховати труп" – це друга сторінка видачі Google. Але навіть якщо статті або якась негативна інформація витісняються на десяту або двадцяту сторінку видачі пошукача, то це не вирішує проблеми, тому що в певний момент повернуть ці статті на перші позиції не складає великої праці або тривалого часу. Тому коли бізнесмен хоче відновити свою репутацію, він зазвичай хоче заплатити гроші, і щоби просто все зникло. Звідси з'являються сім основних помилок, які роблять бізнесмени у процесі спроб реагувати на такі загрози. Ми, наприклад, не рекомендуємо звертатися до ресурсів із проханнями видалити матеріали, як і платити за це. Також не можна намагатися витіснити негатив чи починати публікувати негатив у відповідь. Може погано закінчиться спроба звернення до суду або намагання одразу видалити посилання з індексу. Всі ці рухи поряд з ігноруванням призводять до додаткових витрат і не сприяють відновленню репутації. Ми ж розуміємо, що людина, яка навіть видаляє негативні статті, залишається тією ж людиною, і коли розглядається питання стратегічного партнерства з такою людиною, то видалення інформації не виправляє її ділову репутацію. Просто для звичайного користувача цю інформацію стало важче знайти, але оскільки ми в ТЗК щодня займаємося вивченням ділової репутації людини під мікроскопом, то для нас не складно виявити інформацію, яку хтось намагався колись приховати або видалити Інтернет дуже рідко. то зникає назавжди.

Андрій Францев. Фото: ТЗК

– Департамент ТЗК пропонує альтернативний підхід?

Сергій Новохацький: Ефективно займатися вирішенням питань ділової репутації можна лише тому, що ТЗК — це міждисциплінарне та міжгалузеве експертне суспільство. Люди із різних галузей за спеціально розробленими методиками щодня займаються оцінкою ділової репутації бізнесу. Це експерти з різних галузей: інформаційна безпека, контр-журналістика, фінанси, маркетинг, піар, психологія, кримінологія та бізнес. Такий сплав експертів з різних галузей дозволяє комплексно вирішувати питання з діловою репутацією. Підхід, який ми пропонуємо, будується на тому, що кожна ситуація є унікальною і вимагає індивідуального підходу у виборі інструментів вирішення завдань. Для цього група експертів, вивчивши звіт, розробляє репутаційну концепцію та технологічну схему, які забезпечать потрібний результат. Це завжди індивідуальна робота з людиною на стику онлайн та офлайн. В результаті, змінюється діяльність самої людини та її образу в Інтернеті.

– Якщо конкретно, як виглядає вирішення проблеми, пов'язаної із діловою репутацією? Які це можуть бути дії?

Андрій Францев: Коли до нас звертається людина із питаннями ділової репутації, все починається з репутаційного аудиту. Ми спочатку досконально вивчаємо і виявляємо всі проблеми та вразливості, з якими потрібно працювати. Ми визначаємо, яка інформація є достовірною, яка ні. В результаті, група різних експертів розробляє концепцію та прописується необхідний набір методів, способів та інструментів у період від 6 до 12 місяців. В результаті цієї роботи у людини з'являються правильні статуси, у такої людини, наприклад, можуть з'явитися сторінки у Вікіпедії, і видача Google наповнюється інформацією про фактичні заслуги, які з'являються завдяки нашій роботі. Підхід департаменту відрізняється від того, що є на ринку тим, що ми проводимо комплексну роботу з людиною в офлайні, розбираючись з її минулим для того, щоб не було проблем у майбутньому. Це все можливе завдяки тому, що над проектом працюють фахівці міжгалузевого міждисциплінарного товариства. Якщо звичайному піарнику поставити якесь завдання, яке в департаменті вирішують на потоці, наприклад, вирішить якийсь давній конфлікт, який був у бізнесмена в минулому, то він не зможе це вирішити і пропонуватиме шаблонні варіанти, про які ми говорили. раніше, і використовуватимуть лише доступні ринку інструменти, які вирішують проблеми з репутацією, лише допомагають приховати симптоми.



- Наскільки все це важливо зараз для бізнесменів, у цифрову епоху чи у рамках розвитку держави України, залучення інвестицій тощо.

Павло Педина: Як ми бачимо, дедалі більше підприємців вважають за краще будувати свій бізнес у віртуальному просторі. Бізнес-еліти замінює молодь, яка безпосередньо пов'язана з комунікацією у віртуальному світі. Інформація, від ранніх років користування Інтернетом - до сьогодні, накопичується і зберігається, і ті, хто не займається своєю діловою репутацією в цьому русі, все більше відкидають від можливих швидких угод, від можливості отримувати інвестиції, від ефективної комунікації. Відповідно, ми, в рамках даного запиту та потреб на ринку, адаптуємо та шукаємо наукові підходи у комунікаціях з вченими з Європи та США, присутні активно на дискусійних майданчиках та наукових конференціях. Ми бачимо, що така категорія, як ділова репутація, все більше набуватиме критично важливого значення.



Сергій Новохацький: Сучасний бізнес — це агресивне середовище, і наш департамент створений не випадково, бо насамперед є запити на такі послуги. Грамотний бізнесмен розуміє, що ці рекламні агенції та піарники, до яких вони звертаються з певними питаннями щодо ділової репутації, вони діють шаблонно і в них нічого не змінюються у підході. Вони тільки знають способи, як видалити якісь статті, або як лити позитив, і, як правило, це все зводиться до того, щоб заробити гроші, але про відновлення репутації не йдеться, це просто викачування грошей із бізнесменів. Те, що сьогодні пропонується на ринку, це все запчастини від машини. Наприклад, хтось робить невелику частину і називає це діловою репутацією, хтось робить другу частину і називає це роботою з репутацією. Але в департаменті ТЗК можна отримати комплексний доступ до цієї цілої репутаційної машини, яка містить вичерпний та актуальний набір інструментів та експертів, які займаються цим професійно щодня.