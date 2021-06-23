"Фармак" масштабирует программу бережливого производства Lean

После успешной реализации пилотного проекта повышения операционной эффективности Lean Manufacturing фармацевтическая компания "Фармак" вводит эту концепцию на всем производстве и в логистике.

Об этом говорится в сообщении компании.

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В начале 2021 года в "Фармак" стартовал пилотный проект Lean ОРЕX–2025 на производстве. В рамках программы определены приоритетные задачи, включающие: уменьшение себестоимости продукции, улучшение качества процессов, развитие и вовлеченность персонала в постоянные улучшения, повышение уровня операционной зрелости производства.

В рамках Lean ОРЕX–2025 показатели общей эффективности оборудования повысились от 10% до 16% на разных участках. Сократилось время переналадки оборудования с 8% до 33%. Запущен ряд проектов по автоматизации работ, направленных на оптимизацию численности персонала и повышение производительности труда. За счет их реализации было высвобождено 853 часа/год производственного времени.

Каждый сотрудник может внести в банк идей предложение по улучшению рабочих процессов, направленное на экономию или улучшение сырьевых, энергетических, финансовых ресурсов и т. д.

"Работа в кросс-функциональных группах специалистов различных направлений помогает всесторонне проанализировать ситуацию, устроить мозговой штурм и разработать конкретные мероприятия по улучшению. Стремление к постоянным изменениям и внедрение непрерывных инновационных решений — подходы, которые помогают нам оставаться лидерами национального фармацевтического рынка, наращивать присутствие компании в Украине и за рубежом", — отметил Владимир Костюк, исполнительный директор компании "Фармак".

Учитывая положительные результаты проекта на производстве, в июне "Фармак" запустил проект Lean в департаменте транспортной логистики. К концу 2021 года Lean будет развернут на все подразделения операционной дирекции.

Автором концепции максимальной оптимизации производственных процессов считают известного японского бизнесмена Тайичи Оно, который разработал данную систему для корпорации Toyota. Со временем этот подход к менеджменту доказал свою эффективность во многих мировых компаниях и получил название Lean Production, или "бережливое производство". Среди базовых принципов, которые помогают реализовать систему, — минимизация любой деятельности, потребляющей ресурсы, но не создающей ценности. На данном пути автоматизация процессов — это лишь одна из многих составляющих. Не менее важна вовлеченность каждого из сотрудников в постоянное и непрерывное улучшение.

СПРАВКА

"Фармак" — один из лидеров фармацевтического рынка Украины. В продуктовом портфеле компании более 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений — эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена более чем в 35 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

"Фармак" входит в ТОП-25 самых инновационных компаний, признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем.