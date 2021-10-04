FAVBET Foundation та Мінцифра перетворюють сільські бібліотеки в Україні на цифрові хаби

У межах національного проєкту Дія.Цифрова освіта від Міністерства цифрової трансформації продовжується масштабна комп’ютеризація сільських бібліотек на території України, що дає поштовх для розвитку громад. Це нові послуги, сервіси, модернізація бібліотечного простору та створення місця для активного спілкування в громаді.

Думка про те, що комп’ютер є у кожній родині, на жаль, помилкова, особливо якщо йдеться про сільську місцевість. У межах національного impact -проєкту "Цифровізація бібліотек" FAVBET Foundation разом з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Офісу Президента та Української бібліотечної асоціації передав понад 3000 комп’ютерів для цифровізації сільських бібліотек по всій Україні. Мета — перетворити бібліотеки на сучасні хаби цифрової освіти, дати кожній людині можливість безкоштовно опанувати цифрові навички протягом всього життя.

Проєкт цифровізації бібліотек — це яскравий зразок продуктивної взаємодії центральних органів влади з відповідальним бізнесом та громадськими організаціями, що об’єднуються навколо ідеї забезпечити максимальну кількість сільських бібліотек комп'ютерами та дати їм можливість стати новим центром знань.

Наразі 12 областей вже отримали понад 3000 комп’ютерів, які надає благодійний фонд FAVBET Foundation:

20 / 03 / 2021 Закарпатська обл. — 300 комп’ютерів,

23 / 04 / 2021 Одеська обл. — 300 комп’ютерів,

14 / 05 / 2021 Львівська обл. — 300 комп’ютерів,

21 / 10 / 2020 Миколаївська обл. — 470 комп’ютерів,

18 / 03 / 2021 Вінницька обл. — 300 комп’ютерів,

24 / 05 / 2021 Хмельницька обл. — 300 комп’ютерів,

31 / 05 / 2021 Полтавська обл. — 150 комп’ютерів,

24 / 06 / 2021 Черкаська обл. — 150 комп’ютерів,

26 / 06 / 2021 Херсонська обл. — 200 комп’ютерів,

10 / 08 / 2021 Луганська обл. — 150 комп’ютерів,

20 / 09 / 2021 Чернігівська обл. — 100 комп’ютерів,

28 / 09 / 2021 Запорізька обл. — 150 комп’ютерів.

Куратор проєктів Благодійного фонду FAVBET Foundation Маріанна Ковеня висловилася: "Ми дуже раді бути партнерами цієї великої ініціативи з трансформації бібліотек на сучасні хаби цифрової освіти. Саме тут жителі сільської місцевості, незалежно від віку, матимуть можливість безкоштовно навчатись, підвищувати рівень цифрової грамотності, працювати онлайн і мати доступ до мережі Інтернет".

Доступ до безкоштовного користування комп’ютерною технікою в бібліотеках скоротить цифровий розрив. Наявність техніки в бібліотеках дозволить їм оцифровувати архівні фонди та пропонувати актуальні для відвідувачів послуги.





