Бизнес 20 минут назад

FAVBET продовжує розіграш 21 авто!

FAVBET запускає другий етап масштабного промо-заходу з розіграшем авто та цінних призів. А ще у компанії підбили підсумки минулого розіграшу

FAVBET продовжує розіграш 21 авто! FAVBET продовжує розіграш 21 авто!
PR-материал

FAVBET продовжує масштабну кампанію з розіграшем 21 автомобіля. Промо-захід проходить у три етапи по 6 тижнів. Щотижня розігруватимуть 5 автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Другий етап стартує в період Євро 2020. 

FAVBET продовжує слідувати стратегії та змінювати сприйняття індустрії беттінгу. Одне з завдань — підняти довіру до розіграшів та продемонструвати, що виграти може кожен. 

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Реальні люди, реальні емоції, які показують, що значить бути всередині гри.

Перший етап розіграшу закінчився на початку квітня. Призи знайшли своїх щасливих власників. Назар з Тернополя та Григорій з Києва стали власниками Ford EcoSport, а киянка Любов виграла головний приз — Jaguar XE.

Щоб подарувати максимум емоцій від перемоги і зробити цей особливим, компанія залучила легенд українського футболу В’ячеслава Шевчука та Артема Мілевського. Вони зателефонували щаслицям та сповістили радісну новину. Що відчували, та які емоції пережили переможці — у відео.

Хочеш відчути гру та пережити такі ж емоції? Достатньо зареєструватися та зробити прогноз на будь-яку спортивну подію. Будь всередині гри.

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