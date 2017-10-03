ФГИ повторно выставит на продажу госпакеты энергокомпаний

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины повторно запустил процедуру приватизации 25% акций "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго". Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Приказ об обеспечении продажи пакетов подписал руководитель ФГИ Виталий Трубаров. По его словам, в ближайшее время пройдет инвентаризация и оценка имущества указанных энергокомпаний.

"Срок действия предварительной оценки стоимости активов уже закончился, в короткий срок мы проведем повторную оценку, и по ее результатам примем решение о выставлении данных пакетов акций на аукцион", — сообщил Трубаров.

ФГИ продал на аукционах блокирующие пакеты акций ПАО "Киевэнерго", ПАО "ДТЭК Западэнерго", ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго" — на общую сумму свыше 3 млрд грн.

Покупателем во всех случаях выступила компания Ornex из группы СКМ Рината Ахметова. Она выкупила блокирующие пакеты в компаниях, которыми Ахметов владеет через энергохолдинг ДТЭК.