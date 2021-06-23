Фильтр обратного осмоса или бутилированная вода: что выбрать?

Наверное, этот вопрос многим не дает покоя. Поэтому мы решили в нашей статье показать вам проблему со всех сторон, ведь нам не безразлично, что пьет наша семья и друзья. Хочется пить только качественную воду, которая бы положительно влияла на наше здоровье. Мы поможем вам разобраться, как этого достичь.

Отличия способов очистки

Фильтр обратного осмоса представляет собой компактный прибор, который имеет несколько ступеней очистки воды. Часто его можно поместить под мойку. Он способен практически полностью (99,8%) очистить жидкость от примесей. Его удобно использовать в любое время. Время от времени в нем нужно менять картриджи.

Бутилированную воду продают в бутылках из пластика, которые бывают разные по размеру. Также ее можно получить в магазине из специального автомата.

Особенности фильтров и бутилированной воды

С помощью особой мембраны фильтры обратного осмоса очищают от:

хлора;

тяжелых металлов;

пестицидов;

органических соединений;

вирусов и бактерий.

Используется вода из такого фильтра для еды, как для взрослых, так и детей.

Если говорить о бутилированной воде, то вы не сможете точно узнать, какую обработку она прошла. Когда используется артезианский слой — это хорошо. Но он находится ниже 30 метров от земли, поэтому не каждый поставщик использует такую воду. А на поверхностных водах находятся бактерии, вирусы и т.п. Часто проконтролировать, очищена вода от них или нет в автоматах для подачи воды, сложно. Некоторые поставщики умудряются продавать воду из обычного водопровода! И даже если это не так, можно ли быть уверенными в стерильности емкости, в которой перевозят воду? Что делают, чтобы ее обрабатывать? Да и пластик не всегда безопасен для здоровья. Иногда в его составе находятся вредные примеси, а они могут попадать в воду и, естественно, в наш организм.

Чтобы не переживать об этом, лучше приобрести фильтр для воды в Харькове с эффективной системой очистки. К тому же он выгоден с экономической стороны. Если вы уверены в качестве воды из магазина, можно все же с уверенностью утверждать, что она стоит намного дороже, чем из домашнего фильтра. Примерно литр воды из системы обратного осмоса стоит 50 копеек. При этом учитываются расходные материалы. Бутилированная же вода обходится примерно в 8 гривен за литр и больше. Даже самая дешевая вода из автомата стоит от 1,2 грн, что дороже в 2 раза в сравнении с фильтром. Да, его выгода очевидна. К тому же вы сами решаете, когда обновить картриджи в приборе для очистки.

Наслаждайтесь качеством

Имея современный фильтр, вы сможете наслаждаться чистой, вкусной и безопасной водой круглые сутки. Не нужно будет переживать, что вода закончилась. Это особенно ценно в плохую погоду. Заменять мембрану и картриджи часто не нужно. Поэтому особых хлопот с фильтром у вас не будет. К тому же он компактно помещается под раковиной, а значит, будет незаметным для других.

Каждая деталь в фильтре обратного осмоса сделана из пластика, безопасного для здоровья. В нем нет токсинов и неприятного запаха. А вот отработанные бутылки часто отправляются на утилизацию и разлагаются сотни лет.

Фильтр обратного осмоса действительно лучше. Он выгоден и практичен. С таким помощником на кухне вы будете чувствовать себя намного лучше. Ведь он всегда под рукой. Если вы решили приобрести такой фильтр, то выбирайте проверенных производителей, которые уже хорошо себя зарекомендовали. Тогда вы сможете быть спокойны за свое здоровье. Приятных вам покупок и хорошего самочувствия!