Фонд "Твоя опора" став офіційним членом Всесвітньої федерації серця

Всесвітня федерація серця є єдиною організацією, що займається серцево-судинними захворюваннями, офіційно пов'язаною зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Ставши членом ВФС, благодійний фонд "Твоя опора" отримав звання офіційного амбасадора організації в Україні.

"Бути першою і єдиною організацією від України, яка стала членом Міжнародної федерації серця — це велика честь і відповідальність для нас. Для фонду це можливість популяризувати проблему серцево-судинних захворювань (ССЗ), від яких щороку помирає понад 400 тисяч українців. ССЗ — це перша причина смертності не тільки в Україні, а і у всьому світі. Лише системний підхід може змінити ставлення до проблеми, і знайти ефективні шляхи для її вирішення, які вплинуть на смертність — як дорослу, так і дитячу. За 6 років існування нашому фонду нам вдалось врятувати 3500 дітей, зібравши на це понад 40 млн грн. Наша мета — це не тільки вирішення гострих проблем, а й інформування населення про ризики утворення хвороб серця та їхні наслідки", — розповідає засновниця фонду "Твоя Опора" Валерія Татарчук.

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Засновниця фонду "Твоя Опора" Валерія Татарчук

В Україні головним закладом, який займається лікуванням дитячих сердець, є Інститут Амосова, де кардіохірурги проводять 700 операцій на рік. Це єдина установа в Україні, де беруться за порятунок тих діток, які мають лише половину серця від народження, тобто синдром гіпоплазії лівих відділів серця.

"Вступ фонду "Твоя опора" до Всесвітньої Федерації Серця — це перший крок до масштабування діяльності фонду. Серцево-судинні захворювання займають перше місце в статистиці смертності в усьому світі. Інфаркти і інсульти "молодішають". Діти з вродженими вадами серця народжуються у величезній кількості — статистика невтішна. Наше здоров'я і життя залежить тільки від нас. Фонд уже 6 років допомагає дітям із вродженими вадами серця: ми закуповуємо обладнання, медикаменти, витратні матеріали в найкращі кардіоцентри країни. Тепер ми можемо посилити нашу діяльність за підтримки Міжнародної федерації серця", — говорить голова опікунської ради фонду Маша Єфросиніна.

Згідно зі статистикою, в Україні на серцево-судинні захворювання припадає 68% летальності — на рік це 460 тисяч втрачених життів. Так само щороку з вадами серця народжуються 5500 дітей, 30% із них із пологових виписують, так і не діагностувавши хворобу, внаслідок чого половина із них гине. Ті, кого таки направляють на лікування, часто не можуть його собі дозволити: кардіохірургію держава критично недофінансовує, бракує елементарного — витратних матеріалів і медикаментів.