FoodMama: новый бренд, который принесет готовый обед на работу, а вкусный ужин — домой

Пандемия одних предпринимателей разорила, для других стала золотым дном, а некоторым показала новые возможности для развития бизнеса.

Компания "Укрптахосервис" делает заготовки для кулинарии, основной ее клиент — это "шеф-повар без кухни". Торговая марка "Готово" осенью 2016 года предложила украинцам полуфабрикаты в алюминиевой упаковке для приготовления. А в 2020-м вышла новая продукция бренда "Готово" — готовая еда полноценного рациона в ланч-боксах для разогрева.

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Как карантин стал катализатором нового будущего торговой марки, Delo.ua рассказала основательница холдинга "Асторг", собственница компании "Укрптахосервис" Наталья Шмигельская.

Собственница компании "Укрптахосервис" Наталья Шмигельская

Карантинный опыт

С началом карантина сразу перестали поступать заказы. Мы оказались в тяжелом положении, ведь только недавно запустили новый продукт, добавив к ассортименту полуфабрикатов готовые блюда.

В отделах гастрономии супермаркетов исчезли привычные очереди любителей вкусненького и ценителей свободного времени. Люди предпочитали готовить сами, чтобы сэкономить по максимуму в условиях тотальной неуверенности в завтрашнем дне: сохранится ли работа, какой будет зарплата. Наш завод еле-еле сводил концы с концами.

Тем не менее, карантинный режим, в котором смешалось рабочее и личное время, семейные и профессиональные обязанности, показа нам, что не каждый украинец готов постоянно готовить, даже если надо только поставить в духовку мясо или отварить пасту, мы увеличили ассортимент готовых блюд ТМ "Готово". Сейчас у нас 28 позиций с традиционными рецептами разных кухонь мира, но с учетом запросов наших клиентов.

Идея производства готовых блюд окончательно оформилась, когда нашей компанией заинтересовался инвестор —– один из ведущих американских инвестфондов. Мы воспользовались этой возможностью и составили бизнес-план нового для нас направления — производства готовых блюд, а не заготовок. И оказалось, что у нас есть все, для того чтобы реализовать идею без внешних вложений. Недолго думая, мы запустили новую линию сами.

Знак качества

С полуфабрикатами мы вышли на рынок в 2016 году. Продукция качественная, производство безопасное, что подтверждают международные сертификаты качества.

Готовая еда в ланч-боксах — это комплексные обеды, блюда которых с необходимым количеством белков, жиров и углеводов. Это здоровая еда, она готовится без консервантов, пакуется в условиях специальной газовой среды, в которой блюдо не портится, и тут же попадает в продажу.

Наша продукция рассчитана на активных людей, у которых дефицит времени, но при этом они следят за своим здоровьем.

Корпоративное питание

Вот уже месяц компания развивает новое направление "FoodMama: корпоративное питание, поставщик пищи для тела и ума".

Я безумно люблю этот проект, поскольку он не только про заботу о здоровье, но и про развитие внутреннего потенциала каждого работающего украинца. Расскажу об особенностях проекта:

1. Каждый месяц половина ассортимента полностью меняется в зависимости от того, какой кухне мира посвящен текущий месяц: от привычной для нас мексиканской и итальянской до менее понятной марокканской и индийской.

2. Если у сотрудника есть пищевая аллергия, в том числе непереносимость глютена или лактозы, а также если по своим убеждениям является вегетарианцем, для него сформируют особое меню.

3. На день рождения сотрудник получает тортик, а если он только приступил к работе, к нему вместе с ланчем приедет сладкое приветствие.

4. Несколько раз в месяц офисы посещают нутрициологи и фитнес-тренеры, чтобы прочитать лекции или ответить на вопросы сотрудников о здоровье.

5. По желанию FoodMama организует стратегические сессии, тренинги по командообразованию, целеполаганию и тайм-менеджменту. И это все без дополнительной оплаты.

6. Каждый сотрудник получает читательский билет, по которому можно заказать книгу на месяц, которая приедет со следующим ланчем.

"Люблю каждое направление своего бизнеса, каждый день получаю отзывы от клиентов и партнеров, которые воодушевляют меня и мою команду двигаться вперед", — резюмировала Наталья Шмигельская.