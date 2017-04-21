"Фуршет" начал обновлять дизайн своих магазинов

Сеть супермаркетов "Фуршет" открыла первый за долгое время обновленный супермаркет. В комментарии rau.ua директор по маркетингу сети Фуршет Наталья Литвинчук отметила, что нынешние реалии требуют постоянных изменений, а новая торговая точка по всем параметрам требовала обновления.

В ходе реконструкции в маркете также установили новое оборудование. "Сразу после открытия мы собрали отзывы покупателей, и можем сказать, что обновление удалось, хотя еще есть над чем работать",— добавила Наталья Литвинчук.

В то же время, если остальные операторы решаются на кардинальные изменения, то об отличиях обновленных и старых супермаркетов Фуршет в компании предпочитают говорить достаточно аккуратно.

"Мы понемногу экспериментируем с форматами, — рассказала Наталья Литвинчук. — Фуршет — магазин доступных покупок, к этому мы прикладываем много усилий, и почти все для ежедневного потребления у нас можно купить по лучшей цене".

Также неопределенно в сети отвечают и на вопрос о планах дальнейших обновлений: "В этом году запланирован ряд реконструкций, следите за нами. Все впереди!". Но ни бюджет проекта, ни даже примерные сроки и точное количество обновляемых объектов называть в компании не захотели.

Отметим, что за последние годы количество магазинов "Фуршет" сократилось. По данным GT Partners, 2016 год компания закончила с 81 супермаркетом против 97 годом ранее. Общая торговая площадь — за 2016-й "Фуршет" "похудел" на 28 тыс. кв. м торговой площади.

Как писал "Топ-500 крупнейших производственных компаний Украины", доход компании "Ритейл центр", которая контролирует ТМ "Фуршет" в 2015 году вырос на 26,6% и достиг 2,64 млрд грн. При этом компания сработала в убыток, он составил 7 млн грн, что на 21 млн меньше чем в 2014 году.