Гарик Корогодский открыл в Гидропарке хаб для пожилых за 9 млн грн

Сегодня в Гидропарке открылся уникальный хаб — платформа для пожилых людей под названием "Кино-Сад Жизнелюб". Ее инициатором и основным финансистом стал Гарик Корогодский, который пять лет назад создал благотворительный проект "Жизнелюб". Это будет еще одно направление проекта.

В программе церемонии открытия — запуск в небо 50 воздушных шаров с загаданными желаниями, диджей-сет Влада Фисуна, танцевальное шоу и дебютный киносеанс — 200 "жизнелюбов" посмотрят фильм "Дневник памяти".

Строительство площадки "Кино-Сад" обошлось в 9 млн грн. Причем, по словам Гарика Корогодского, часть строительных работ компания Игоря Александровича выполнила на волонтерских началах, как помощь инициативе. Основную часть денег — 6 миллионов — дал Корогодский, а три миллиона собрала благотворительная организация "Жизнелюб", основанная им в партнерстве с Тиной Михайловской. Основной формат сбора средств — благотворительные аукционы. Плюс на строительство "Кино-Сада" пошли 1,2 млн грн, полученные от продажи книги Гарика Корогодского "Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика".

А ежемесячное содержание хаба для пожилых обойдется филантропу в 20 тыс. грн.

Гарик Корогодский на площадке "Кино-Сад" в киевском Гидропарке. Фото: Татьяна Довгань

По словам Гарика Корогодского, он создал эту площадку для того, чтобы предоставлять пенсионерам повод выходить из своих квартир, отвлекаясь от проблем и получая удовольствие от простых вещей: танцев, любимых фильмов, спектаклей, спорта, экскурсий, литературных вечеров, обучающих курсов и мастер-классов. Пенсионерам тоже нужно где-то тусить, считает филантроп. Проблема интеграции престарелых людей в обществе как бы не существует, она замалчивается, украинскому обществу необходима программа по адаптации пенсионеров не меньше, чем программы по развитию детей, считает Корогодский.

Дизайнерскую концепцию, воплощенную "Патока-студией", можно описать одним словом — ретрозвучание. Здесь два автомата с газировкой, много декора и артобъектов, барная стойка из настоящего автобуса — все они образуют приятную лаунж-зону для отдыха.

На площадке размеcтились йога-студия. Рядом находится зона шашек и шахмат.

Основную часть "Кино-Сада" занимает зрительный зал под открытым небом на 275 мест с большой сценой и экраном. Здесь можно будет смотреть фильмы и спектакли.

На вопрос, может ли приходить на просмотры молодежь, организаторы ответили, что только в сопровождении своих пожилых родственников или друзей.

Планируется, что еженедельно площадку будут посещать 700-800 человек. Гидропарк выбран неслучайно — рядом с метро, удобное месторасположение. Плюс это ведь "места молодости" для многих "жизнелюбов".

Она будет открыта весь летний сезон и в сентябре. Время активности — с 17:30 в пятницу, субботу и воскресенье. Кроме развлекательной программы готовятся образовательные циклы о здоровье. А со следующего года организаторы планируют сделать деятельность "Кино-Сада" шестидневной — во все дни недели, кроме понедельника.

По словам Гарика Корогодского, его проекту "Жизнелюб" сейчас активно помогают неравнодушные люди: кто-то вносит деньги, некоторые рестораны готовят бесплатные обеды, службы такси бесплатно привозят их в точки бесплатного горячего питания для малоимущих (акция "Обед без бед").

Гарик Корогодский надеется, что это только начало и в других городах Украины меценаты будут создавать такие же клубы для пожилых.

Татьяна Монахова