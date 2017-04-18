Газ на 2,7 млрд гривень для "Укртрансгаза" поставят "Нафтогаз" и "ЭРУ Трейдинг"

18 апреля 2017, 18:14
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Впервые частная компания победила в торгах на поставку природного газа для "Укртрансгаза". Раньше из-за огромного объема закупки "Укртрансгаз" всегда договаривался с собственным акционером НАК "Нафтогаз Украины"

Газ на 2,7 млрд гривень для Увеличить картинку

На тендере ПАО "Укртрансгаз" по закупке природного газа для технологических нужд победителями оказались государственная НАК "Нафтогаз Украины" и частное ООО "Эру трейдинг". Об этом сообщают Наші гроші.

Большая закупка газа на 2,18 млрд куб. м газа была разбита на 10 лотов по 218 млн куб. м каждый. На большинство лотов подалось по несколько участников, однако торги по лотам №1 и №7 пришлось отменить, подалось менее двух участников.

Торги по первым пяти лотам состоялись 18 апреля. В них участвовали "Нафтогаз", ООО "УМВБ", "ЭРУ Трейдинг" и дочка мирового энергетического трейдера Trafigura Ukraine.

Как отмечают "Наші гроші", "Укртрансгаз" впервые требует от потенциальных поставщиков предоставления банковской гарантии исполнения обязательства в размере 5% от суммы сделки — эти средства "Укртрансгаз" заберет себе в случае, если поставщик сорвет поставки газа уже после подписания соглашения.

По первому лоту соревновались "Нафтогаз" и ООО "УМВБ". Учредителями фирмы являются финансист Александр Гинзбург, ООО "КУА "Изи Лайф" и виргинский офшор FTN Monitor Limited. Фирме принадлежит 49% акций ЗАО "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ).

"УМВБ" сразу установило свою заявку на уровне ожидаемой цены лота 1,67 млрд грн. Госкомпания сразу установила цену в 1,39 мрлд грн. Это соответствует цене 6 396 грн за тысячу кубометров с НДС. В апрельском прайс-листе "Нафтогаза" нет соответствующей цены по одной из категорий потребителей — всем остальным госкомпания предлагает либо дороже, либо дешевле.

В ходе аукциона "УМВБ" снизило свое предложение до 1,47 млрд грн, однако стартовая заявка "Нафтогаза" все-равно оказалась дешевле.

По второму лоту соревновались "Нафтогаз", ООО "Эру трейдинг" и мировой газовый трейдер Trafigura Ukraine. Здесь "Нафтогаз" повторил свою заявку ранее выигранного лота 1,39 млрд грн и в дальнейшем не снижал ее. А конкуренты пошли дальше и оба упали по цене ниже госкомпании — Trafigura до 1,37 млрд грн, "Эру трейдинг" — до 1,35 млрд грн.

Согласно уставу "Эру трейдинг" участниками этого ООО является кипрская "Эру файненс лтд" с 99,9% долей в уставном капитале и ООО "Энергетические ресурсы Украины". Конечными бенефициарами кипрской фирмы в госреестре указаны киевлянин Ярослав Стефанович Мудрый, американец Дейл Уэсли Перри и прописанный в Киеве гражданин США Андрей Фаворов.

После торгов "Укртрансгаз" должен официально определить победителя. Торги по следующим лотам состоятся 19 апреля.

"Укртрансгаз" ежегодно проводит закупку природного газа для производственно-технологических нужд. Однако объем закупки обычно превышает возможности любого украинского газодобытчика или трейдера, кроме "Нафтогаза". Поэтому "Укртрансгаз" обычно покупал весь необходимый газ по переговорной процедуре у собственного акционера — "Нафтогаза".

В начале февраля 2017 года "Укртрансгаз" объявил тендер закупку 2,5 млрд куб. м природного газа с ориентировочной стоимостью 22,1 млрд грн. Однако Антимонопольный комитет Украины отменил его из-за того, что заказчик отменил все заявки, кроме "Нафтогаза".

После чего "Укртрансгаз" объявил тендер заново: на 2,18 млрд куб. м газа, разбив закупку на 10 лотов — по 218 млн куб. м. Ориентировочная сумма закупки — 16,7 млрд грн.

Прием заявок от потенциальных поставщиков закончился 27 марта 2017 года. Всего поставлять газ "Укртрансгазу" хотели восемь компаний: "Нафтогаз", "Trafigura Ukraine", "ERU Traiding", "Украинская межбанковская валютная биржа" (УМВБ), "Энергетическая нефтегазовая компания", "Газоторговая компания", "Энерго-сервисная компания "ЭСКО-Север" (входит в группу Burisma Николая Злочевского), "Газпостач-Черкассы".

При этом на все лоты подался только "Нафтогаз", что послужило причиной отмены торгов по первому и седьмому лотам (НАК оказался единственной компанией-потенциальным поставщиком).

"Trafigura" подалась на три лота, "ERU Traiding" и УМВБ — на два лота. Остальные компании разобрали по одному лоту.

По материалам: Наші Гроші
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Теги: укртрансгаз 30019801 , нафтогаз 20077720 , газ , тендер , энергетика

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