Газ на 2,7 млрд гривень для "Укртрансгаза" поставят "Нафтогаз" и "ЭРУ Трейдинг"

На тендере ПАО "Укртрансгаз" по закупке природного газа для технологических нужд победителями оказались государственная НАК "Нафтогаз Украины" и частное ООО "Эру трейдинг". Об этом сообщают Наші гроші.

Большая закупка газа на 2,18 млрд куб. м газа была разбита на 10 лотов по 218 млн куб. м каждый. На большинство лотов подалось по несколько участников, однако торги по лотам №1 и №7 пришлось отменить, подалось менее двух участников.

Торги по первым пяти лотам состоялись 18 апреля. В них участвовали "Нафтогаз", ООО "УМВБ", "ЭРУ Трейдинг" и дочка мирового энергетического трейдера Trafigura Ukraine.