Где лучше установить камин: методы монтажа

Неспешный отдых и максимальную релаксацию сложно представить без тихого треска поленьев и игры языков пламени. Поэтому многие покупают камин, чтобы сделать современный интерьер более уютным. Но мало кто учитывает особенности установки техники. Ведь недостаточно просто подготовить поверхность, важно корректно определить точку монтажа. Об этом поговорим детальнее.

Где устанавливать камин в частном доме

Отдельно стоящие здания стирают ограничения по выбору оборудования. Ведь частное жилье без соседей позволяет обустроить дымоход, подобрав традиционный камин.

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Важно: перед покупкой оборудования стоит определиться с местом для установки. При этом учитывайте габариты прибора, расстояние до стены (минимум 5-10 см) и точку монтажа.

Все современные камины могут устанавливаться в таких позициях:

У стены. Оборудование монтируется рядом со свободной стенкой. При этом в деревянном доме дистанция до поверхности должна составлять 10 см. В кирпичных зданиях достаточно зазора в 5 см между топкой и стеной. Встроенный. Монтаж выполняется в нише в стене или же сквозным (двусторонним) методом. Такие камины обогревают и украшают сразу 2 комнаты, что выглядит стильно. Островной или независимый. Для установки техники достаточно выбрать любую точку в помещении, над которой можно организовать дымоход. Камины в центре комнаты выглядят презентабельно и эффектно. Угловой. Это оптимальное решение для обустройства пустого пространства в углах. Но при выборе следует быть внимательным к габаритам прибора.

Важно: стоит корректно подобрать не только тип монтажа, но и дизайн. Увидеть популярные и авторские стилистические решения можно в сети магазинов "Світ Саун".

Не забывайте о качественной защите поверхностей от воздействия жара. Стены и пол у камина следует обложить специальной термоизоляционной плиткой. Также позаботьтесь о безопасности покрытия перед топкой оборудования. Для обустройства пола выбирайте негорючие и термостойкие материалы (плитка, натуральный камень и так далее.

Современные камины в интерьере квартиры

Для обустройства жилых помещений в многоэтажных домах стоит выбирать биокамины. Ведь в них отсутствуют продукты горения, поэтому обустройство дымохода не требуется.Также они привлекают современным дизайном и приятной ценовой политикой. Поверьте, стеклянные камины в металлической раме выглядят лаконично и эффектно одновременно.

Устанавливать биокамин можно такими методами:

настольный — это компактное и легкое оборудование с минимальными габаритами;

напольный — прибор можно поставить в центре, у стенки или в углу;

настенный — устройства дополнены крепежами для фиксации на вертикальных поверхностях;

встраиваемый — биокамин также можно вмонтировать в нишу или стену.

Теперь вы знаете все о методах установки и правилах монтажа камина.