Когда Геническ присоединят к материковым газотранспортным сетям

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Геническ (Херсонская обл.) будет подключен к газопроводной системе Украины в 2017 году. Об этом во время "Часа вопросов к правительству" рассказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Вице-премьер заверил, что в мае 2017 года начнется строительство нового газопровода к этому городу, и в течение года его подключат к газораспределительным сетям в Херсонской области.

Проблемы и проекты

Геническ находится в Херсонской области. Газоснабжение города обеспечивается за счет Стрелкового газового месторождения на шельфе Азовского моря. Однако добываемый летом газ закачивается в Глебовское хранилище, которое расположено на территории полуострова Крым, и поднимается из хранилищ зимой. Это позволяет обеспечить Геническ и окрестности отоплением и горячей водой.

Из-за оккупации Крыма Российской Федерацией каждый год существует риск, что Геническ не получит зимой свой газ. Также, по словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, низкие температуры могут привести к тому, что суточное потребление города и района могут превысить объемы добычи газа.

Как объяснил Кистион, в 2016 году было рассмотрено несколько вариантов обустройства дополнительного ввода газопровода.

Решено строить дополнительный ввод из г. Аскания Нова до Геническа, по пути которого подключить еще два населенных пункта.

"Выделен финансовый ресурс на уровне областного совета для разработки проектно-сметной документации... (которая) будет готова в марте 2017 года, а уже в мае начнутся реальные работы", — заверил вице-премьер.

Ориентировочная стоимость работ — 220-240 млн грн, срок выполнения — 2017 год.

Что касается отопительного сезона 2016/2017 годов, то по словам Кистиона, практически во всех бюджетных и социальных учреждениях обустроены котлы на альтернативном виде топлива. "Также этот вопрос стимулируется в частном секторе, где это возможно", — отметил чиновник.

По поводу строительства газопровода до Геническа высказался и премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что предварительная стоимость работ была 1,4 млрд грн.

"Я сразу сказал: "Коллеги, что-то здесь нечисто". Если мы можем что-то сделать за 220-240 млн, то я никому не дам возможности украсть на этом 1 млрд. Мы сделаем это экономно и качественно для жителей Геническа", — сказал премьер.

Политика и шантаж

Самый громкий скандал по газоснабжению Геническа возник в отопительный сезон 2015-2016 годов. Тогда самопровозглашенные власти полуострова отказались подавать в город закачанный летом газ.

В Геническе произошло падение давления в коммунальном газопроводе. Вследствие этого 1,8 тыс. абонентов многоэтажных домов и 400 абонентов частного сектора испытывали сложности в работе газовых автономных отопительных приборов. Две газораспределительных станции были переведены из автоматического на ручное управление.

Российские чиновники, в числе которых и президент РФ Владимир Путин, заявили, что к ним обратился мэр Геническа с просьбой подать в город газ из Крыма.

Однако это опроверг мэр Геническа Александр Тулупов, заявив, что обращался к украинскому правительству. "Нет, я к (Владимиру) Путину не обращался. Я обращался к вице-премьер-министру Украины, Геннадию Зубко и поддерживал связь только с ним по поводу подачи нашего газа с территории Крыма", — заявил Тулупов.

Тем не менее, в ноябре 2016 года самопровозглашенный "глава правительства Крыма" Аксенов вновь доложил Путину, что жители Геническа и Генического района обратились с просьбой о поставках газа. Российский президент разрешил делать "все то же самое, что и в прошлом году", посетовав, что нужно наладить "финансовую дисциплину в отношениях с соседями".

Варианты решения

В октябре 2016 года, когда правительство подводило итоги подготовки регионов к отопительному сезону 2016/2017 годов, оказалось, что газопровод к Геническу не только не построен, но даже не выбран проект.

У местной власти и НАК "Нафтогаз Украины" было разное видение потребностей города.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отстаивал мнение, что для города будет достаточно проложить пластиковую трубу среднего давления от "Херсонгаза". По его словам, это решение было согласовано на уровне министерства энергоуглепрома и местных властей.

"Можно построить газопровод "Уктрансгаза", но это будет два года и большая сумма", — заверял Коболев.

Представители обладминистрации, напротив, считали, что потребности города в газе будут только расти. И Геническ нуждается в газопроводе, построенном "Укртрансгазом". Вероятно, это и есть проект, который стоит свыше 1 млрд грн.

Судя по всему, к настоящему времени удалось найти компромиссный вариант.