Герхард Шредер войдет в совет директоров "Роснефти"

Немецкий политик, экс-канцлер Германии Герхард Шредер, известный тесными связями с Россией и дружбой с президентом Владимиром Путиным, номинирован в совет директоров "Роснефти", состав которого должны утвердить акционеры 29 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников, Шредеру предложено стать независимым директором.

Совет директоров "Роснефти", который сейчас состоит из девяти человек, планируется увеличить до 11. "На последнем заседании совета директоров фамилия Шредера не называлась. Но Сечин озвучил, что в числе двух новых участников будет новый независимый директор", — рассказал источник, близкий к совету директоров "Роснефти".

По его словам, "Роснефть" как публичное акционерное общество хочет соответствовать лучшим условиям кодекса корпоративного управления для компаний, которые торгуются на международных биржах. Для этого треть мест в совете директоров должны занимать независимые директора.

Шредер может быть избран в совет директоров "Роснефти" на внеочередном собрании акционеров 29 сентября.

Работа в совете директоров "Роснефти" предполагает неплохое вознаграждение. По итогам 2016 года компания заплатит членам совета $2,27 млн. Вознаграждение бывшего казначея ExxonMobil​ Дональда Хамфриза, одного из трех независимых директоров компании, составит $565 тыс., управляющий директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг и экономист Олег Вьюгин получат по $580 тыс.

"Роснефть" не первая российская компания, в руководство которой может войти Шредер. После ухода с поста канцлера Германии он возглавил сначала набсовет, а вскоре и комитет акционеров компании Nord Stream AG, созданной для управления газопроводом Северный поток. В 2016 году он возглавил также компанию Nord Stream 2 — оператора строительства третьей и четвертой ниток этого газопровода.

В начале 2009 года Шредер вошел в совет директоров ТНК-ВР (в 2013 году перешла под контроль Роснефти), как один из трех независимых участников.