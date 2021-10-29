Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" назвав найкращих роботодавців України

До лонг-списку рейтингу "Найкращий бренд роботодавця" увійшло майже 200 провідних компаній України, що представляють основні галузі вітчизняної економіки. Компанії оцінювалися за такими критеріями:

рівень корпоративної культури;

розвиненість системи корпоративної освіти;

активність у сфері корпоративної соціальної відповідальності;

рівень інноваційності в управлінні персоналом;

репутація HR-бренда компанії;

рівень добробуту працівників;

переформатування дизайну роботи у кризових умовах;

рівень розвитку внутрішнього підприємництва та гейміфікації HR-процесів.

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Рейтинг найкращих роботодавців формувався за сумою оцінок експертного журі (60%) та редакційної колегії (40%). Серед експертів топменеджери відомих міжнародних та вітчизняних компаній, що спеціалізуються на пошуку та оцінюванні персоналу, працюють у сфері управління людським капіталом.

До когорти найкращих роботодавців України увійшли представники 12 галузей економіки, найбільше суб’єктів ринку роздрібної торгівлі, інформаційних технологій, агропромислового комплексу, телекомунікацій та медіа. Загалом діяльність у цих сегментах здійснюють понад 70% компаній-фіналістів рейтингу.

Найвищі оцінки від експертного журі номінанти отримували за критеріями "Сила HR-бренда компанії", "Корпоративна освіта" та "Корпоративна соціальна відповідальність". Чималій кількості фіналістів вдалося отримати понад вісім балів у середньому за всіма критеріями (за 10-бальною шкалою).

Серед найкращих роботодавців як старожили ринку праці, засновані у 90-х роках, так і молоді компанії, створені протягом останніх трьох років. З могутніми роботодавцями, де працюють по 70-80 тисяч людей, як рівні змагаються дуже привабливі компанії, у штаті яких кілька сотень вакансій, зокрема, у сфері фінансів та інформаційних технологій.

У грудні 2020 року група ДТЕК ухвалила Нову довгострокову стратегію розвитку до 2030 року, яка визначила стратегічні орієнтири та зобов’язання з трансформації в ефективніший бізнес. Стратегія заснована на принципах ESG. Тільки за 2020 рік ДТЕК інвестував у сталий розвиток 3,2 млрд грн. Уже 10 років продуктивно працює Академія ДТЕК, створюючи сучасну освітню екосистему в Україні. Інвестиції групи у навчання та розвиток персоналу зросли торік у 1,5 раза.

На оплату праці персоналу компанія торік збільшила витрати майже на 300 млн грн. У 2021 році впровадила нову гібридну модель роботи "Київстар". Особливу увагу компанія приділяє програмам із забезпечення добробуту співробітників. Цього року "Київстар" впровадив програму "Крутософія", яка передбачає емоційну підтримку та активності за низкою напрямів для співробітників та їхніх сімей. Залученість персоналу сягає 80%.

Група "Метінвест" — один із найбільших роботодавців у країні. Торік штат компанії виріс ще на 2800 співробітників за рахунок нещодавно придбаних активів. У "Метінвест" конкурентний рівень оплати праці. У травні 2021 року зарплати виробничому персоналу підвищили на 5-25%. Загальна плинність персоналу скоротилася до 5%. Особлива увага приділяється підготовці кадрів. Восени 2021 року університет "Метінвест Політехніка" пройшов процедуру ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти, тож у вересні 2022-го чекає на студентів.

"Астарта" посідає друге місце серед 89 аграрних компаній світу у глобальному ESG рейтингу від міжнародної агенції Sustainalytics. Реалізує багато програм та інновацій щодо HR. У 2021 році стартував проєкт з дуальної освіти у партнерстві з ЄБРР, EY та Харківським національним аграрним університетом. В "Астарті" успішно працює програма кадрового резерву. Цього року компанія розпочала реалізацію ідей, згенерованих за цією програмою — від створення нової продукції до впровадження ІТ-інструментів.

HR-середовище компанії Kernel постійно розвивається: системи управління ефективністю та професійного навчання, програми розвитку особистісних навичок для менеджменту та фахівців на базі моделі компетенцій, адаптаційна програма для новачків, а також щорічні мотиваційні проєкти "Ліга чемпіонів" та "Суперліга", у межах яких команди-переможці отримують премії. Також у компанії діє єдиний IT-комплекс HR-сервісів, звітності та вирішення бізнес-завдань Employee Data Center.

Попри пандемію, чисельність персоналу "Фармак" збільшується. 90% прибутку компанія інвестує у будівництво нових виробничих майданчиків, наукові розробки, передові IT-рішення та розвиток команди. Сьогодні компанія не тільки забезпечує гідні умови праці та можливості для професійного зростання співробітників (80% керівних посад закриваються внутрішнім кадровим резервом), а й реалізовує багато соціальних проєктів з розвитку талановитої молоді та підвищення науково-освітнього потенціалу країни.

SoftServe — одна з провідних і найбільших ІТ-компаній в Україні, а також у Центральній та Східній Європі. У першому півріччі 2021-го компанія працевлаштувала понад 2,8 тис. людей і зросла на 26%. Має власну корпоративну навчальну екосистему для розвитку компетенцій та можливостей студентів, випускників та працівників компанії. 85% тренінгів проводять фахівці SoftServe. 70% випускників цих тренінгів приєднуються до команди SoftServe.

Торік у МХП працевлаштувалося 7 тис. людей. Протягом 2021 року холдинг активно розбудовував нові бізнеси у сфері кулінарії та ритейлу, забезпечуючи кадрами нові юніти свого бізнесу. В МХП активно використовують дистанційне навчання персоналу. Торік його пройшли 2,8 тис. співробітників. У проєкти корпоративної соціальної відповідальності холдинг інвестував у 2020 році понад 200 млн грн.

"Нова пошта" — лідер експрес-доставки. Компанія динамічно зростає щороку. Відкриваються нові відділення, розвивається мережа поштоматів, будуються автоматизовані сортувальні термінали та створюються нові робочі місяця по всій країні. Компанія робить суттєвий внесок в економіку країни і входить до топ-20 найбільших платників податків.

"Нова пошта" є одним із найбільших роботодавців України у галузі логістики. Компанія гарантує офіційне працевлаштування, усі соціальні виплати, а також надає всім своїм співробітникам медичну страховку.

Корпорація "АТБ" — один із найбільших роботодавців. Товарообіг щороку зростає, торговельна мережа розширюється. Натепер у мережі понад 1200 магазинів. "АТБ" приділяє велику увагу розвитку професійних якостей персоналу, дотриманню ним корпоративних норм та високому рівню його відповідальності. Співробітники корпорації, що обіймають адміністративні посади, та ті, хто працює у торговельній мережі, отримали професійну підготовку у навчальних центрах компанії.

У телекомунікаційній компанії "Vodafone Україна" разом із дочірніми підприємствами працюють майже 4 тис. співробітників, з них понад 30% — молодші 30 років. Зарплатний фонд компанії зріс за минулий рік на 84 млн грн. У "Vodafone Україна" функціонує корпоративна соціальна мережа "Простор", діють системи навчання, мотивації персоналу та стажування. Від липня 2021 року відкрита програма оплачуваного стажування для студентів 4-6 курсів та випускників вишів.

Регіональна газова компанія обслуговує 250 тис. км газових мереж. Для всіх 20 операторів газорозподільної мережі, що працюють під єдиним брендом РГК, вибудована трирівнева корпоративна система навчання та розвитку персоналу. Для топменеджерів та кадрового резерву діє програма навчання та розвитку mini-MBA на базі Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл. Керівники середньої ланки та лінійний персонал проходять навчання у мережі "РГК Освітні простори" за програмою "Розвиток лідерства РГК", зокрема із застосуванням VR-технологій. У 2021 році активно впроваджуються корпоративні програми навчання на закордонних підприємствах для роботи із сучасним імпортним обладнанням.

TEDIS — молода компанія. Середній вік її персоналу — 34 роки. Диджиталізацію бізнес-процесів логістичний оператор почав ще до пандемії і тепер удосконалює використання цифри з охопленням усіх 32 своїх регіональних структурних підрозділів. Переводять на цифру й управління персоналом компанії. У 2021 році TEDIS активізувала реалізацію соціального проєкту щодо підтримки літніх людей "Створюємо добро". У планах компанії — подальше масштабування цього проєкту в Україні.

1+1 media піклується про розвиток персоналу, а також системно інвестує зусилля у бренд роботодавця та ініціює багато соціальних проєктів. Від 2019 року компанія популяризує протидію трудовій дискримінації, об’єднавши чимало активностей у кампанію #забутипровік. У 2020 році запустили корпоративну програму "Ліга Плюсів" з розвитку лідерських навичок у керівників всіх рівнів. За кілька років програмою на основі нейротехнологій планують охопити всіх менеджерів компанії. Медіахолдинг також має власний освітній проєкт "1+1 media school".

У 2021 році тривала оптимізація бізнес-процесів об’єднаної компанії (із холдингом "Мрія"), зокрема щодо управління персоналом. Результатом стало покращення фінансових показників групи, підвищення лояльності ключових співробітників. У пріоритеті групи — КСВ та співпраця з місцевими громадами. Торік обсяг соціальних інвестицій компанії зріс і перевищив 30,8 млн грн. У 2021 році стартувала програма оплачуваного 6-місячного стажування для молодих фахівців. Переважна більшість стажерів першої хвилі залишилися працювати у компанії.

"Медіа Група Україна" — один із найвпливовіших медіахолдингів країни. За даними EY, група входить до трійки найкращих роботодавців медійної галузі. Телевізійні канали та видавничі проєкти "Медіа Групи Україна" на перших позиціях у рейтингах. Компанія пропонує співробітникам офіційну заробітну плату, соціальний пакет, навчання та можливості кар’єрного зростання. У 2021 році стартувала глобальна ініціатива групи щодо навчання власними силами керівників початкової та середньої ланки. Запроваджено також корпоративне навчання керівників на MBA. HR-процеси автоматизуються, використовуються аналітичні дашборди. Медіагрупа працює над підвищенням ефективності своєї діяльності.

Корпорація "Біосфера" — один із лідерів виробництва та дистрибуції товарів для дому та особистої гігієни в Україні, Східній Європі та Центральній Азії. В Україні окрім як в офісах надає робочі місця на чотирьох виробничих підприємствах та у логістичному комплексі. У корпорації діє система безперервного навчання та підвищення кваліфікації, заохочення і просування співробітників. "Біосфера" пропонує структуровані програми навчання та мотивації персоналу, впроваджує кореляцію корпоративних цінностей і KPI, надає широкі можливості для розвитку співробітників.

Intellias — одна з найбільших українських ІТ-компаній, яка об’єднує понад 2 тис. профе-

сіоналів. З них 60% обіймають позиції не нижче рівня Senior. Центри з розроблення розташовані у Львові, Києві, Одесі, Харкові, Івано-Франківську та Кракові. Також Intellias представлений у Німеччині, Ізраїлі, США, Саудівській Аравії та ОАЕ. Людяність — основа Intellias,

і вона залишається незмінною попри стрімке зростання компанії. Intellias докладає багато зусиль для створення комфортних умов роботи для спеціалістів та спеціалісток. Intellias — перша ІТ-компанія в Україні, яка підписала Women Empowerment Principles і долучилася до глобального руху за гендерну рівність на робочому місці та у суспільстві. Команду Intellias об’єднують ідеї сталого розвитку та розумних, екологічних міст. Компанія активно розвиває вело- та екомобільну культуру в своїх офісах

і в українському суспільстві загалом.

StarLightMedia — одна з найбільших медіакомпаній України. У власному бізнесі вона орієнтується на Цілі сталого розвитку ООН. Турбується про забезпечення прав людини та інклюзивність, прагне надавати співробітникам можливості для самореалізації. У компанії запустили проєкт дистанційної роботи Remote, понад 50% персоналу можуть працювати у віддаленому режимі. Також є багато програм зі збереження здоров’я, діє благодійний фонд StarLight Hope та програма підтримки молодих батьків. Сформована команда лідерів Spring Team, діє програма корпоративного MBA Spring Booster, запущено інноваційний навчальний проєкт I.NOVATE.

WOG — одна з найбільших монобрендових мереж автозаправних комплексів в Україні. Це ще й WOG market і WOG cafe. Співробітники HR-підрозділів компанії поділяють позицію стосовно того, що персонал — найцінніший капітал компанії, орієнтованої на високу якість обслуговування клієнтів. WOG керується принципом, що з поваги до кожного співробітника, прозорості та надійності роботодавця починається повага до клієнта.

Менеджмент компанії Eldorado переконаний, що визначальним чинником зростання та розвитку компанії є команда, тому потрібно навчати кожного співробітника. Концепція розвитку персоналу в Eldorado передбачає проведення внутрішніх тренінгів, залучення найкращих експертів до корпоративного навчання, організацію участі співробітників у зовнішніх заходах. У компанії підтримують також наставництво та самонавчання. Результат такого підходу — майже 20% співробітників працюють у компанії понад п’ять років.

Цінності холдингу TECHIIA — візіонерство, мультикультурність, експертність, підтримка і розвиток партнерських відносин, гнучкість і відкритість новому, мислення у глобальному масштабі та ентузіазм. У компанії ретельно добирають людей за професіоналізмом та цінностями. Обов’язковий етап співбесіди — барейзинг, під час якого претендента тестують на відповідність корпоративній культурі. У холдингу створюють атмосферу довіри і взаємоповаги, мотивують працівників розвиватися та здобувати нові знання. TECHIIA є учасником Глобального договору ООН та дотримується уже шістьох Цілей сталого розвитку ООН: міцне здоров’я, якісна освіта, гендерна рівність, гідна праця, сталий розвиток спільнот, відповідальне споживання.

Фінтех-компанія Moneyveo уважно стежить за рівнем задоволеності роботою співробітників. Він становить майже 92%. У Moneyveo свої методи досягнення такого результату. Нещодавно вона запустила цикл онлайн-зустрічей "Без масок", щоб докладніше розповісти або нагадати співробітникам про employer value proposition (EVP) — ціннісну пропозицію роботодавця. Під час зустрічей учасники знайомляться з принципами роботи команд, дізнаються про внутрішні та зовнішні сервіси, які можуть використовувати у своїй роботі.

Мережа магазинів ТМ "Лінія магазинів EVA" — одна з найбільших і найдинамічних роздрібних мереж в Україні. Лише торік компанія "Руш" відкрила 74 нові магазини. У мережі вже понад тисячі торговельних об’єктів по всій країні. Компанія також активно розвиває онлайн-продажі. Щороку до навчання за різними форматами залучають понад 9 тис. співробітників. У корпоративній грі "EVAманія" беруть участь майже 12 тис. працівників роздробу. Усі HR-функції диджиталізовані. Діє комплексна програма розвитку керівних кадрів в умовах віддаленої роботи, у 2021 році стартував новий корпоративний курс щодо вдосконалення їх управлінських навичок. Проєкт з крос-функціональної взаємодії переформатовано у бізнес-гру "Всесвіт сервісу". Компанія планує й надалі активно впроваджувати гейміфікіцію у програми розвитку персоналу.

"Датагруп" понад 20 років успішно працює на ринку телекомунікацій. Кожен співробітник компанії має доступ до сучасного порталу дистанційного навчання. Окрім того, вони можуть навчатися у профільних фахівців за своїми напрямами. У компанії розвинена корпоративна культура, орієнтована на здоровий спосіб життя та особистісне зростання. У 2021 році "Датагруп" стала учасником Глобального договору ООН. Компанія зобов’язується дотримуватися принципів договору, зокрема, за таким напрямом, як трудові відносини та впровадження найкращих соціально-корпоративних практик.

Група ОККО — це АТ "Концерн Галнафтогаз" та понад 10 інших, афілійованих із концерном, компаній, які здійснюють постачання та продаж пального і супутніх товарів у мережі АЗК ОККО. Керівний принцип групи: працівники — це головний інтелектуальний капітал компанії, носії корпоративних цінностей та амбасадори бренда ОККО. Тому для кожного працівника компанія намагається створити оптимальні можливості для навчання, кар’єрного зростання й професійного розвитку. ОККО також впроваджує та підтримує екологічні ініціативи персоналу та клієнтів, реалізує соціальні проєкти для підвищення безпеки на дорогах.

Група компаній "Епіцентр" об’єднує сучасні торговельні мережі "Епіцентр", "Нова лінія" та "Інтерспорт", а також декілька виробничих та інших компаній. Це один із провідних роботодавців країни, який продовжує створювати чимало нових робочих місць. Група забезпечує гідну оплату праці, соціальні пакети працівникам та кар’єрне зростання. 95% керівників магазинів "Епіцентр" зросли у компанії. Група активно підтримує розвиток спорту в Україні, веде кілька соціально-освітніх та екологічних проєктів.

Компанія "Брокард-Україна" — це мережа магазинів Brocard преміальної косметики та парфумів, а також декілька мереж торговельних просторів нішевої косметики. Компанія пропонує прийнятні умови праці для 1200 професійних продавців-консультантів по всій Україні. Невід’ємною частиною стратегії компанії є інтеграція принципів корпоративної соціальної відповідальності як основоположних правил її діяльності. "Брокард-Україна" вважає запорукою свого успіху умови, які сприяють розвитку особистих і професійних якостей працівників.

Parimatch Tech — міжнародна продуктова компанія, інноваційний розробник та провайдер технологічних і маркетингових рішень в індустрії ігор і розваг для бренда Parimatch. R&D-центри компанії працюють у чотирьох країнах, найбільший з яких розташований в Україні. У 2020 році компанію відзначили премією HR Brand в Україні, а 2021-го вона увійшла до рейтингів найпривабливіших роботодавців серед ІТ-компаній за версією Work.ua. За оцінками своїх команд, входить до трійки лідерів у рейтингу роботодавців на DOU.ua. У 2020 році стартувала Parimatch Tech Academy — системний освітній проєкт для ІТ-початківців та маркетологів.

"ІТ-Інтегратор" — провідний розробник і постачальник IT-рішень для корпоративного та державного секторів в Україні. Обіг становить 1,1 млрд грн за 2020 рік. Напрями діяльності — інформаційна безпека, дата-центри, базова ІТ-інфраструктура, мережева інфраструктура, контакт-центри, системи управління і моніторингу, інженерна інфраструктура, хмарні сервіси. Основні складові управління персоналом компанії: програми для ментального й фізичного здоров’я співробітників та безпека персоналу, системна підтримка особистого та професійного розвитку жінок, розвиток лідерських якостей управлінців, освітні програми керівників та менеджерів у бізнес-школі "МІМ Київ", залучення персоналу в соціальні та освітні проєкти.