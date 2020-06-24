Глава "Электротяжмаша" попросил об отстранении для проведения объективного расследования

Врио директора "Электротяжмаша" Виктор Бусько 22 июня обратился к Фонду госимущества Украины, в управлении которого находится предприятие, с просьбой отстранить его от должности на период проведения следственных действий. Это должно способствовать объективности расследования.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба "Электротяжмаша".

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Сообщается, что обязанности руководителя предприятия на период отстранения Бусько от должности будет выполнять директор по стратегии и маркетингу "Электротяжмаша" Алексей Бунеску.

"Отстранение руководителя на время расследований правоохранительных органов — это общемировая практика. Я принял такое решение чтобы гарантировать непредвзятость в проведении расследования, обеспечить условия для сотрудничества со следствием со стороны компании и объективную оценку нашей работы в суде. Когда необоснованность предъявленных обвинений будет доказана, я вернусь к работе", — отметил Виктор Бусько.

На "Электротяжмаше" связывают обыски на предприятии, которые прошли 16 июня в рамках расследования прокуратуры, с попыткой отдельных олигархических групп заблокировать работу предприятия.

"Поводом для начала расследования послужил договор, который был заключен в 2016 году экс-менеджментом компании. Действие соответствующего контракта дважды становилось предметом расследования правоохранительных органов, однако дело не доходило до суда.

Новому руководству компании удалось добиться повышения законтрактованных цен на продукцию "Электротяжмаш", что позволит предприятию получить дополнительный доход, Однако этот факт, как и то, что расследование касается еще не закрытого бухгалтерского периода, что исключает возможность использования объективных данных о фактической стоимости продукции, свидетельствует о попытке блокировать работу предприятия со стороны определенных финансово-политических групп", — говорится в сообщении "Электротяжмаша".

Отметим, "Электротяжмаш" входит в перечень объектов большой приватизации. Планируется, что большая приватизация будет возобновлена после стабилизации ситуации на финансовых рынках.