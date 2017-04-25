Глава "Укравтодора" первым делом хочет отремонтировать дорогу Одесса-Львов

На основе отчета Всемирного банка "Укравтодор" предлагает заложить в план строительства и ремонта дорог на 2018-2022 гг. маршрутный принцип ремонта дорог — ремонтировать, в первую очередь, коридоры между главными городами Украины. Об этом рассказал глава Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак в интервью РБК-Украина.

"Мой приоритет личный и, надеюсь, что правительства и министра Владимира Омеляна, — это коридор Одесса — Умань — Львов — Краковец до Западной Европы. Я называю этой проект GО Highway от первых букв названия портов — Гданьска и Одессы. Эта дорога соединит порты Черного моря с портами Балтийского моря", — сказал Новак.

По его словам, этот коридор необходимо сделать очень быстро, поскольку без соединения портов Черного моря с Западной Европой развивать экономику Украины будет сложно.

Сначала "Укравтодор" сделает средний в 2017-2018 годах ремонт участка трассы М-12 между Львовом и Уманью. Уже определен победитель тендера, который займется ремонтом участка этой дороги в Хмельницкой области. "Кроме того, если получим согласование от ЕБРР, то объявим в этом году тендер на строительство северного объезда Львова. В случае, если нам удастся изменить законодательство о концессиях, поскольку нынешнее мало эффективно, то уже в этом году мы начнем процесс по концессии дороги Львов — Краковец", — поделился планами Новак.

Кроме того, по мнению главы "Укравтодора", частным инвесторам может быть интересен проект строительства нового автобана между Белой Церковью и Киевом. "Здесь можно построить новую платную концессионную дорогу, а действующая дорога будет ее бесплатной альтернативой. Также могут быть интересны концессионерам некоторые участки окружной дороги вокруг Киева", — рассказал Новак.

Строительство всей окружной дороги вокруг столицы пока никто не рассматривает , так как это слишком дорогой проект — минимум в 10 млрд евро.

В следующем году ожидается, что из Государственного дорожного фонда на ремонт дорог направят 15-19 млрд грн. Так, согласно планам правительства, в фонд поступит 50% от акцизного сбора от продажи топлива на АЗС. Это составит примерно 26-28 млрд гривен, часть из них пойдет на погашение долгов. "Что касается международных финансовых организаций, то мы планируем получить от них минимум миллиард-полтора евро или даже два в виде кредитов в течение пяти лет", — поделился глава "Укравтодора".