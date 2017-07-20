Главная причина банкротства ЧСЗ — недофинансирование государством проекта корвета — заявление холдинга

Из-за замораживания финансирования проекта по строительству корвета Черноморский судостроительный завод не смог провести полную оплату поставок оборудования и вооружения. А это в свою очередь привело к вынужденному нарушению судостроительным предприятием законодательства о внешнеэкономических операциях и, как следствие, к наложению государственными фискальными органами штрафных санкций — около 100 млн грн.

Об этом говорится в заявлении SMG (Smart Maritime Group — судостроительный холдинг Вадима Новинского, который объединяет Николаевскую (ЧСЗ) и Херсонскую (ХСЗ) верфи) относительно текущего положения дел по строительству корвета "Владимир Великий" на мощностях ЧСЗ.

По этим штрафам начисляется пеня. По аналогичным причинам к предприятию применены санкции со стороны Минэкономразвития, что значительно осложнило его внешнеэкономическую деятельность.

"Получается, что государство создало такие условия, при которых соблюдение судостроительным заводом законодательства о внешнеэкономических операциях стало невозможным. При этом, государство же и наказало предприятие", — сетуют в Smart Maritime Group.

В судостроительном холдинге напоминают, что контракт на строительство серии военных кораблей класса "корвет" по заказу Минобороны Украины ЧСЗ реализует с 2009 года. Строительство корабля напрямую зависит от своевременного и полного финансирования проекта из госбюджета.

Постановлением Кабмина от 9 ноября 2011 года № 1150 была утверждена Государственная целевая оборонная программа по строительству серии кораблей класса "корвет" проекта 58250. Согласно этой программе, общий объем финансирования на момент утверждения документа составил 16,2 млрд грн (до 2021 года). Фактически данное постановление в части выделения оговоренных в нем объемов финансирования никогда в полном объеме не выполнялось, утверждают в SMG.

За период 2009-2013 годов в рамках контракта предприятию было перечислено только 215,3 млн грн. Эти средства пошли в основном на авансовые платежи по международным контрактам. В начале 2014 года государственное финансирование проекта было полностью заморожено, о чем Минобороны официально уведомило подрядчика лишь в июле 2014 года. В связи с этим в октябре 2014 года предприятие было вынуждено прекратить работы по проекту. При этом, полная оплата по заключенным контрактам с другими контрагентами (в основном зарубежными) на поставку оборудования и вооружения стала невозможной.

Сегодня же ЧСЗ не может получить законтрактованные и проавансированные изделий (в т.ч. вооружения) от зарубежных партнеров без возобновления финансирования. При чем в некоторых случаях продукция существенно подорожала.

Как отмечают в SMG, на сегодняшний день корпусные работы по корвету выполнены на 80%. Построены блоки корпуса и надстройки головного корабля. В целом техническая готовность головного корабля составляет 17%.

"Все вышеперечисленное, а также несение затрат на содержание и консервацию проекта стали одними из основных причин начала процедуры банкротства ЧСЗ. Завод до сих пор финансирует за свой счет мероприятия по консервации строительства и охране корвета. Также специалисты SMG находятся в переговорном процессе с международными поставщиками, чтобы минимизировать потери от невыполненных контрактных обязательств", — пояснили в холдинге.

Сколько нужно денег на достройку корвета

По оценкам судостроителей, достройка первого корвета потребует около четырех лет. Но для начала SMG требует провести переоценку объемов и сроков возобновления финансирования. Так, контрактная стоимость заказа по сравнению с 2009 годом подорожала примерно в 2,3 раза.

В настоящее время ЧСЗ и Минобороны находятся в процессе обсуждения проекта изменений в Госпрограмму по проекту "корвет", в т.ч. и в части ежегодных смет на строительство.

В SMG подтверждают, что вариант со сменой главного подрядчика по проекту прорабатывался. Рассматривались вопросы передачи проекта на ГП "Судостроительный завод им. 61 коммунара" (Николаев), ЧАО "Кузня на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузня") и другие верфи.

В SMG уверяют, что строительство корвета для них не является коммерческим проектом. "Выполняя его, предприятие фактически работает "в минус". Для нас это, прежде всего, вопрос обороноспособности страны при сегодняшнем наличии внешних угроз", — отмечают в холдинге, добавив, что именно ЧСЗ располагает необходимой технологической базой и высококлассными специалистами для строительства корветов.

Напомним, ЧСЗ находится в стадии банкротства с 2014 года. Инициатором банкротства выступило ЧАО "Балаклавское рудоуправление" (Севастополь, АРК), которое, как и ЧСЗ, подконтрольно Новинскому.

В июле 2016 года Хозсуд Херсонской области признал банкротом также ХСЗ и открыл ликвидационную процедуру судозавода.

13 июля 2017 года Генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что Печерский райсуд Киева определением от 21 июня арестовал 99,87% акций ПАО "Черноморский судостроительный завод" и его недвижимое имущество: производственные цеха, комплекс складов, достроенная набережная, комплекс пансионата и др. — всего 21 объект.

Луценко также заявил, что внесение в 2011 году изменений в договор купли-продажи акций ГАХК "Черноморский судостроительный завод" привело к уменьшению объема инвестиционных обязательств на сумму более 500 млн грн и причинило ущерб государству.

"Также усматривается умышленное доведение до банкротства ЧСЗ должностными лицами предприятия и должностными лицами других субъектов хозяйствования", — добавил генпрокурор.