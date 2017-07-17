Главные покупатели украинских сладостей

После нескольких лет падения экспорта, которое было связано с закрытием российского рынка и проблемами с логистикой в страны СНГ, украинские кондитеры снова наращивают поставки своей продукции за рубеж.

Согласно данным Государственной службы статистики, объем экспорта кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад) в целом за 2016 год составил 77,46 тыс. тонн, что на 1,9% больше показателя за 2015 год. За первые шесть месяцев текущего года из Украины было экспортировано 37,4 тыс. тонн кондитерских изделий из сахара, что на 5,2% больше прошлогоднего показателя за указанный период.

Поставка шоколада и других продуктов с какао за границу в 2016 году составили 58,521 тыс. тонн, что на 13,5% меньше, чем в 2015 году. Объем экспортных поставок шоколада в первом полугодии 2017 года составил 24,7 тыс. тонн, что на 5,7% больше, чем в 2016 году.

Также меняется географическая структура экспорта особенно в сегменте карамели. По данным Совета по вопросам экспорта продовольствия, основными странами, в которые происходили поставки кондитерских изделий из сахара в 2016 году, были страны СНГ: Казахстан — 14,6 тыс. тонн, Беларусь — 6,7 тыс. тонн, Азербайджан — 6,6 тыс. тонн, Туркменистан — 4, 3 тыс. тонн, Таджикистан — 2,4 тыс. тонн.

По текущему году тройка лидеров по закупкам украинских сладостей из сахара выглядит следующим образом: Казахстан — 11,9%, Беларусь — 11,9%, Польша — 6,7%.

Что касается шоколадных изделий, то тут география поставок особо не поменялась. Основными потребителями украинского шоколада в 2016 году стали Казахстан — 9,9 тыс. тонн, Грузия — 5,4 тыс. тонн, Молдова — 4,6 тыс. тонн, Беларусь — 4,4 тыс. тонн, Азербайджан — 4 тыс. тонн.

Основными странами, куда происходили поставки в 2017 году, является Казахстан — 12,8%, Беларусь — 9,5% и Молдова — 7%.

Бесспорным лидером по объемам экспорта является кондитерская корпорация Roshen, особенно в сегменте изделий из сахара.

Экспорт продукции из сахара по итогам первого полугодия 2017 года

Экспорт шоколадных изделий по итогам первого полугодия 2017 года

Данные Совета по вопросам экспорта продовольствия