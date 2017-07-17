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Главные покупатели украинских сладостей

  17 июля 2017, 11:19
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Отечественные кондитерские компании наращивают поставки за рубеж. При этом все большую роль в экспорте начинают играть европейские страны

Главные покупатели украинских сладостей | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

После нескольких лет падения экспорта, которое было связано с закрытием российского рынка и проблемами с логистикой в страны СНГ, украинские кондитеры снова наращивают поставки своей продукции за рубеж.

Согласно данным Государственной службы статистики, объем экспорта кондитерских изделий из сахара (включая белый шоколад) в целом за 2016 год составил 77,46 тыс. тонн, что на 1,9% больше показателя за 2015 год. За первые шесть месяцев текущего года из Украины было экспортировано 37,4 тыс. тонн кондитерских изделий из сахара, что на 5,2% больше прошлогоднего показателя за указанный период.

Поставка шоколада и других продуктов с какао за границу в 2016 году составили 58,521 тыс. тонн, что на 13,5% меньше, чем в 2015 году. Объем экспортных поставок шоколада в первом полугодии 2017 года составил 24,7 тыс. тонн, что на 5,7% больше, чем в 2016 году.

Также меняется географическая структура экспорта особенно в сегменте карамели. По данным Совета по вопросам экспорта продовольствия, основными странами, в которые происходили поставки кондитерских изделий из сахара в 2016 году, были страны СНГ: Казахстан — 14,6 тыс. тонн, Беларусь — 6,7 тыс. тонн, Азербайджан — 6,6 тыс. тонн, Туркменистан — 4, 3 тыс. тонн, Таджикистан — 2,4 тыс. тонн.

По текущему году тройка лидеров по закупкам украинских сладостей из сахара выглядит следующим образом: Казахстан — 11,9%, Беларусь — 11,9%, Польша — 6,7%.

Что касается шоколадных изделий, то тут география поставок особо не поменялась. Основными потребителями украинского шоколада в 2016 году стали Казахстан — 9,9 тыс. тонн, Грузия — 5,4 тыс. тонн, Молдова — 4,6 тыс. тонн, Беларусь — 4,4 тыс. тонн, Азербайджан — 4 тыс. тонн.

Основными странами, куда происходили поставки в 2017 году, является Казахстан — 12,8%, Беларусь — 9,5% и Молдова — 7%.

Бесспорным лидером по объемам экспорта является кондитерская корпорация Roshen, особенно в сегменте изделий из сахара.

Экспорт продукции из сахара по итогам первого полугодия 2017 года

Экспорт шоколадных изделий по итогам первого полугодия 2017 года

Данные Совета по вопросам экспорта продовольствия

По материалам: "Дело"
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Теги: кондитерские изделия , потребрынки , экспорт , roshen

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Главные покупатели украинских сладостей | Потребрынки | Дело
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