Главу "Киевгорстроя" признали одним из лучших топ-менеджеров Украины

Главу правления — президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира вошел в список лучших топ-менеджеров Украины. Рейтинг из 36 управленцев был составлен и опубликован журналом "Фокус".

По словам самого Кушнира, за каждой персональной наградой руководителя стоят усилия всего коллектива.

"Все звания и награды, попадания в рейтинги — это, в первую очередь, результат всей команды "Киевгорстроя". Благодаря ее профессионализму, я могу смотреть вперед и держать руку на пульсе", — отметил президент "Киевгорстроя".

Формирование рейтинга проходило в два этапа. На первом были определены наиболее значимые для украинской экономики рынки, среди которых аграрный, финансовый, промышленность, недвижимость, энергетика и нефтегаз, ритейл, IT, пищепром, фармацевтика, авторынок, телеком, алкогольный рынок. На втором этапе аналитики, отраслевые эксперты и участники рынка анализировали лонг-лист с претендентами, выставляя им баллы по следующим параметрам: публичность, достижения в должности, репутация, влиятельность. Баллы суммировались и выводились для каждого участника отдельно. Получившие самое большое количество баллов СЕО в итоге попали в рейтинг.

Игорь Кушнир становится одним из лучших топ-менеджеров Украины уже в пятый раз.