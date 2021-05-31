Бизнес 1 час назад

Главу "Киевгорстроя" признали одним из лучших топ-менеджеров Украины

Президент строительной компании считает, что это результат работы всего коллектива

Игорь Кушнир. Фото: "Киевогорстрой" Игорь Кушнир. Фото: "Киевогорстрой"
Игорь Кушнир. Фото: "Киевогорстрой"

Главу правления — президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира вошел в список лучших топ-менеджеров Украины. Рейтинг из 36 управленцев был составлен и опубликован журналом "Фокус".

По словам самого Кушнира, за каждой персональной наградой руководителя стоят усилия всего коллектива.

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"Все звания и награды, попадания в рейтинги — это, в первую очередь, результат всей команды "Киевгорстроя". Благодаря ее профессионализму, я могу смотреть вперед и держать руку на пульсе", — отметил президент "Киевгорстроя".

Формирование рейтинга проходило в два этапа. На первом были определены наиболее значимые для украинской экономики рынки, среди которых аграрный, финансовый, промышленность, недвижимость, энергетика и нефтегаз, ритейл, IT, пищепром, фармацевтика, авторынок, телеком, алкогольный рынок. На втором этапе аналитики, отраслевые эксперты и участники рынка анализировали лонг-лист с претендентами, выставляя им баллы по следующим параметрам: публичность, достижения в должности, репутация, влиятельность. Баллы суммировались и выводились для каждого участника отдельно. Получившие самое большое количество баллов СЕО в итоге попали в рейтинг.

Игорь Кушнир становится одним из лучших топ-менеджеров Украины уже в пятый раз. 

 

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