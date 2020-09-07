Гонки на опережение: когда бизнесу стоит "ускорять" регистрацию торговой марки

Тема сроков регистрации торговых марок и патентования изобретений волнует многих. Особенно, когда речь идет о масштабировании бизнеса, запуске в промышленное производство и выводе на рынок нового продукта. Еще большую актуальность она имеет у тех, кто работает в высококонкурентной среде.

Многие страны работают над ускорением регистрации торговых марок, патентов и даже вводят специальные программы.

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Или, например, у патентного ведомства США, Японии, Китая действует программа ускоренного патентного делопроизводства Patent Prosecution Highway, цель которой — предоставить возможность быстрее и эффективнее получить патент в одном из участвующих в программе ведомств за счет использования результатов поиска и экспертизы, проведенных в другом участвующем ведомстве.

Украина пока не участвует в подобных международных программах, но у бизнеса есть способ ускорить дело. В частности, подав соответствующую заявку и оплатив услуги Укрпатента за ускоренную экспертизу.

В таком случае можно рассчитывать на регистрацию торговых марок до 8-9 месяцев с даты подачи заявки вместо стандартных 20 и более месяцев, на патентование промышленных образцов и полезных моделей в течение 2-3 месяцев вместо 7-9 месяцев, а также на патентование изобретений — до 4-6 месяцев вместо нескольких лет.

Какие сегодня возникают вопросы у украинского бизнеса о юридических нюансах и целесообразности "ускорения" регистрации? Вот ответы на наиболее распространённые из них по торговым маркам:

Если подать заявку на регистрацию ТМ позже конкурента, но заплатить за ускорение, можно ли опередить?

Если обе заявки поданы на одинаковую или схожую ТМ для однородных товаров и услуг, то, заплатив за ускорение, вы скорее получите отказ в регистрации ТМ. И выбросите деньги на ветер.

Заплатив за ускоренную экспертизу ТМ в Украине, можно ли получить гарантии ее регистрации в других странах? Например, в США.

Нельзя. Плата за ускорение дает возможность только получить быстрее результат — положительное решение или предварительный отказ. Поэтому важно до подачи заявки провести поиск и убедиться в отсутствии рисков отказа и, если такие есть — минимизировать. Например, видоизменить ТМ.

Кроме того, каждое ведомство рассматривает заявки независимо. Соответственно, регистрация или отказ в одной стране не влияет на отказ в другой стране.

Можно ли, подав заявку на регистрацию ТМ, зарегистрировать домен в зоне .UA?

Нельзя. Согласно правилам домена .UA, его может зарегистрировать только владелец зарегистрированной в Украине ТМ. Вот здесь есть смысл подумать об ускорении регистрации ТМ.

Что касается полезных моделей и промышленных образцов, то нередки случаи, когда предприниматели, зная, что патент на полезную модель, свидетельство на промышленный образец выдаются без проверки, по сути, подают заявки на объекты, которые не являются новыми, ускоряют процесс регистрации и дальше запрещают другим использовать такие же объекты.

Другими словами, занимаются "патентным троллингом". Конечно, не рекомендуется совершать такие действия, ведь права на такие объекты можно оспорить — пока в суде, а в скором времени — и в Апелляционной палате.

Кстати, некоторые страны предусматривают ускоренную процедуру "тематических заявок". Например, патентное ведомство Великобритании открыло "зеленый коридор" для заявок на изобретения, связанные с охраной окружающей среды, а патентное ведомство США предлагает различные программы ускорения и по ТМ, и по изобретениям, направленным на борьбу с COVID-2019.

Патентный поверенный, СЕО IPStyle Мария Ортинская, cпециально для Delo.ua