Госгеонедра "пустит с молотка" самое перспективное за 10 лет нефтегазовое месторождение

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) выставила на онлайн-аукцион Будищанско-Чутовскую площадь.

Как сообщает пресс-служба Госгеонедр, это самый перспективный лот за последние 10 лет.

По словам руководителя Украинского государственного геолого-разведочного института Андрея Локтева, в пределах участка обнаружена ​​промышленная нефтегазоносность.

"По объемам запасов, которые уже есть на балансе среди незалицензированных объектов, это самое интересное за последние 10 лет предложение для инвестирования с геологической и экономической точки зрения. Привлекательности ей придает непосредственная близость магистральных газопроводов, по которым продукция может подаваться к потребителю. То есть, этот участок интересен как в геологическом, так и в инфраструктурном, и экономическом отношениях", — рассказал Локтев.

В ведомстве отмечают, что на территории участка обнаружены нефтегазоносные месторождения и перспективные структуры. Площадь хорошо исследована, в частности полевыми методами — проведено гравиметрические исследования, электрометрия, сейсмика.

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Кроме этого, пробурено значительное количество структурно-поисковых, а также 15 глубоких скважин. Благодаря этому изучено геологическое строение площади, собраны керны, проведены геофизические исследования и, в результате, открыты нефтегазовые месторождения.

Эксперты прогнозируют, что начальная стоимость лота, учитывая запасы, геологическую изученность и развитую транспортную инфраструктуру, может достичь 500 млн грн.

"Благодаря изученности Будищанско-Чутовский участок является интересным предложением для инвестирования среди углеводородных объектов за последние годы. Это дает надежду, что оно вызовет настоящую заинтересованность со стороны рынка и спровоцирует конкурентную борьбу во время аукциона", — подытожил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Лот выставлен на аукцион три месяца назад. В течение этого времени все заинтересованные субъекты рынка имели возможность ознакомиться с геологической информацией и заказать дополнительные исследования.

По прогнозам экспертов, конкурировать за приобретение специального разрешения, которое предоставляется на 20 лет для геологического изучения, опытно-промышленной разработки с дальнейшей добычей нефти и газа, будут не менее пяти отечественных компаний и, вероятно, иностранные.

Напомним, 9 декабря Шестой апелляционный административный суд отменил решение, вынесенное Окружным админсудом Киева, и удовлетворил жалобы органов исполнительной власти в деле по обжалованию условий конкурса на заключение соглашения о разделе продукции углеводородов, которые будут добываться на Зиньковской нефтегазовой площади.