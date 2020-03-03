Госстат пересчитал промпроизводство: падение оказалось меньшим

Государственная служба статистики Украины улучшила показатель индекса промышленной продукции, скорректировав снижение промпроизводства в 2019 году с 1,8% до 0,5% по сравнению с 2018 годом.

Индекс пересмотрели в связи с введением нового базисного года — 2016-го вместо 2010-го, пояснили в Госстате.

"Учитывая, что с прошлого базисного года прошло 5 лет, за это время произошли изменения как в весовой структуре промышленной продукции, так и в динамике производства", — говорится в сообщении.

По окончательным данным, сокращение промпроизводства в Украине наблюдалось в пяти месяцах, а не в девяти.

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При этом наибольшее влияние на показатели промышленности в 2019 году имело увеличение в 2016 году по сравнению с 2010 годом доли отдельных видов деятельности в валовой добавленной стоимости: добычи сырой нефти и газа — с 4,6% до 13,1%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — с 16,2% до 18,5%, металлургическом производстве и производстве готовых металлических товаров — с 10,8% до 12,8%.

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В то же время, по данным Госстата, сокращение коснулось добычи каменного и бурого угля — с 8,3% до 3,1%, добычи металлических руд — с 12,3% до 9,1%, производства кокса и коксопродуктов — с 2,5% до 0,8%, машиностроения — с 14,1% до 9,0%.

Напомним, по предыдущим данным Госстата, за 12 месяцев 2019 года спад промпроизводства к аналогичному периоду 2018 года составил 1,8%. В Минэкономики спад промышленности назвали системным явлением, которое требует "быстрых действий государства". Ведомство планирует выделить на поддержку промышленности почти 33 млрд грн в последующие 3 года.