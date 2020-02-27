Украинская промышленность притормозила свое падение

Промышленное производство в январе 2020 года сократилось на 5,1% по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в годовом выражении с января по январь прошлого года снизилось на 4,7%.

Наибольшее падение в годовом выражении Госстат зафиксировал в добыче угля (-17,8%), в производстве автомобилей (- 16,4%), а также фармацевтических препаратов (- 14,3%).

Наибольший рост зафиксирован в производстве химической продукции (+24,4%), компьютерной и оптической продукции (+17,4%), а также электрооборудования (+6,9%).

Напомним, в декабре 2019 года промпроизводство в Украине сократилось на 7,7%, а по итогам всего прошлого года на 1,8% по сравнению с 2018 годом.

В ноябре 2019 года украинская промышленность упала на 5% в годовом измерении, что стало худшим показателем после восстановления из кризиса 2014-15 годов.

В октябре 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с октябрем 2018 года на 5%.

В августе 2019 года промышленное производство в Украине сократилось по сравнению с августом 2018 года на 1,7% после снижения на 0,2% в июле (к июлю-2018) и на 2,3% — в июне (к июню-2018).

А в апреле 2019 года промпроизводство выросло на 5,2% после увеличения в марте на 2,1% и падения в феврале и январе 2019 года — на 1,8% на 3,3% соответственно.