Государственный экспортер зерна остался без руководителя

21 апреля 2017, 16:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Пост и.о. председателя правления ГПЗКУ покидает Александр Григорович

Государственный экспортер зерна остался без руководителя | АПК | Дело Увеличить картинку

И.о. председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Александр Григорович сообщил о своей отставке.

В компании обещают, что в ближайшее время будет опубликован отчет о результатах работы Александра Григоровича в должности и.о. председателя правления ПАО "ГПЗКУ".

Как сообщалось, Григорович занимал должность и.о. председателя правления с октября 2016 года, до этого работал директором департамента инженерно-технического обеспечения и сельскохозяйственного машиностроения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Министерство аграрной политики и продовольствия 12 апреля назначило заместителем председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) Николая Горобинского, ранее занимавшего должность начальника Львовской таможни.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов — линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерновых. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн зерновых грузов в год.

Госкорпорация в 2012 году договорилось с Экспортно-импортным банком Китая о предоставлении кредита $1,5 млрд, который планировалось использовать на закупки зерна для их экспорта по торговым соглашениям с КНР. Оператором с китайской стороны по этому контракту, рассчитанному на 15 лет, выступила Китайская национальная корпорация машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС).

Ожидаемый общий объем поставок зерновых из Украины, по информации Минагропрода, составит 80 млн тонн (первый год поставок по кредитному договору — 4 млн тонн, второй год — 4,5 млн тонн, с 3-го года по 15-й — минимум 5,17 млн тонн).

Предполагалось, что в дальнейшем китайская сторона выделит еще $1,5 млрд на проекты орошения и развития зерновой логистики.

По материалам: Интерфакс-Украина, "Дело"
Раздел: > >
Теги: апк , зерно , зернотрейдер , кадровые перестановки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Государственный экспортер зерна остался без руководителя | АПК | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.76
EUR EUR - - 28.75
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.8 12.24
Киевская область 22.64 11.7
Львовская область 22.58 11.6
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.