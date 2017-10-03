Госземкадастр перевели на технологию Blockchain

В Украине презентован обновленный Государственный земельный кадастр, который будет работать на технологии Blockchain. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Внедрение этой технологии позволит обеспечить надежную синхронизацию данных, что сделает невозможной их подмену в результате внешнего вмешательства, а также даст возможность осуществлять общественный контроль за системой", — рассказали в министерстве.

Перевод кадастра на данную технологию в Минагропроде называют очередным элементом трансформации земельных отношений. Ранее в рамках этих изменений был внедрен регуляторный мониторинг земельных отношений, а в ближайшее время переведены в онлайн на технологию Blockchain будут аукционы по аренде госземель.

"Технология Blockchain на сегодняшний день обеспечивает наивысшую степень защиты информации", — отмечают в министерстве.

Техническую реализацию проекта поддержала компания BitFury, ведущий разработчик в сфере Blockchain.