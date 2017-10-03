Госземкадастр перевели на технологию Blockchain

03 октября 2017, 12:58
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В Минагропроде считают, что перевод кадастра на технологию Blockchain снизит риск несанкционированного вмешательства в работу системы и позволит осуществлять за ней общественный контроль

Госземкадастр перевели на технологию Blockchain | АПК | Дело Увеличить картинку

В Украине презентован обновленный Государственный земельный кадастр, который будет работать на технологии Blockchain. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

"Внедрение этой технологии позволит обеспечить надежную синхронизацию данных, что сделает невозможной их подмену в результате внешнего вмешательства, а также даст возможность осуществлять общественный контроль за системой", — рассказали в министерстве.

Перевод кадастра на данную технологию в Минагропроде называют очередным элементом трансформации земельных отношений. Ранее в рамках этих изменений был внедрен регуляторный мониторинг земельных отношений, а в ближайшее время переведены в онлайн на технологию Blockchain будут аукционы по аренде госземель.

"Технология Blockchain на сегодняшний день обеспечивает наивысшую степень защиты информации", — отмечают в министерстве.

Техническую реализацию проекта поддержала компания BitFury, ведущий разработчик в сфере Blockchain.

По материалам: "Дело"
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Теги: госгеокадастр , минагропрод , технологии

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Госземкадастр перевели на технологию Blockchain | АПК | Дело
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