Гройсман подтвердил переход "Укрзализныци" под управление правительства

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подпишет постановление о переводе ПАО "Укрзализныця" (УЗ) под управление правительства. Таким образом он подытожил публичный конфликт между министром инфраструктуры Владимиром Омеляном и главой "Укрзализныци" Войцехом Балчуном.

На заседании правительства Балчун и глава наблюдательного совета УЗ Евгений Кравцов отчитывались о работе компании в 2016 году. После доклада представителей компании министр инфраструктуры Омелян обратил внимание на ряд провалов в работе руководства компании: кадры, закупки вагонов вместо строительства на собственных заводах и проигрыш судебных споров на 2 млрд грн.

Но премьер-министр Гройсман поддержал новый менеджмент во время обсуждения и публично усомнился в профессиональности суждений министра инфраструктуры.

Отчет руководителей

Балчун подчеркнул, что 2016 год был специфическим — новое правление фактически отвечало только за половину года. Он больше сосредоточился на планах компании на 2017 год.

В частности, глава УЗ пообещал направить на ремонт подвижного состава 9 млрд грн, купить или построить более 9 тыс. грузов вагонов, отремонтировать и модернизировать 33 тыс. грузовых вагонов, купить 50 пассажирских вагонов.

Глава набсовета УЗ Евгений Кравцов также отметил, что год был тяжелым для инфраструктуры и компании — в середине года возникла тяжелая ситуация с подвижным составом, запчастями, кадрами. По его словам, в 2016 году акцент сделали на операционных вопросах, 2017 год должны посвятить решению стратегических вопросов.