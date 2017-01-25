Гройсман подтвердил переход "Укрзализныци" под управление правительства

Кравцов сообщил, что в 2016 году анонсировали строительство вертикально-интегрированной компании на месте "Укрзализныци".
"Сразу скажу — темпы (строительства вертикали — ред.) несколько малы. Мы ожидали, что до конца 2016 года будет построена холдинговая структура. Нам необходимо сконцентрироваться на этом в 2017 году. Это должно быть главным приоритетом", — подчеркнул Кравцов.
Глава набсовета назвал переход на закупки через Prozorro первым шагом преодоления коррупции в компании.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал профессиональными доклады Балчуна и Кравцова и отметил, что планы набсовета и правления абсолютно реальны.
Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что руководству УЗ стоит избегать простых решений, например, повышения тарифов.
"На мой взгляд, доверие к нынешнему руководству "Укрзализныци" будет выстроено только через отказ от простых решений. Чтобы та борьба с коррупцией, о которой вы говорите, перетекала в качество обслуживания, увеличение подвижного состава и тому подобное", — сказал Розенко.
Он напомнил о сложности объяснения повышения тарифов на энергоносители и подчеркнул, что хотел бы избежать подобной дискуссии о тарифах УЗ.
Позиция министра
Омелян в своем комментарии относительно работы менеджмента УЗ напомнил, что министерство всячески приветствовало и подталкивало УЗ к закупкам техники. "Именно с этой целью тарифы подняли на 15%", — подчеркнул министр.
"Поэтому для меня удивительно размещение заказа на 3 тыс. вагонов на Дарницком заводе, когда УЗ сама может производить вагоны на своих заводах, просто закупив металл, колесные пары", — сетовал Омелян.
Он также усомнился в кадровой политике нового менеджмента. УЗ может позволить себе привлекать лучшие кадры на украинском рынке, но привлекает "каких-то странных офицеров безопасности, которые сейчас уволены".
Омелян упомянул о кредите от KfW, возможность привлечь который УЗ утратила, проигрыше исков на 2 млрд грн и проблемах реструктуризации внешней задолженности.
Прошелся министр и по контактам руководителей УЗ с украинским политикумом.
"У меня вопрос к господину Балчуну: как работается с господином Михальчуком, как хорошо поддерживает господин Дубневич (глава транспортного комитета Верховной Рады — ред.)? Потери от коррупционных действий на 1 млрд грн в 2016 году — это откуда, кто?" — спрашивал министр.
Омелян передал Гройсману факты, которыми располагало Мининфраструктуры, для "проведения профессиональной беседы" в присутствии премьера.
Гройсман предложил передать Национальному антикоррупционному бюро данные о злоупотреблениях в УЗ.
"Хотите, я подпишу письмо? — спросил он Омеляна. — Что-то вы долго скрывали эту информацию от общества".
Балчун в ответ на критику министра Омеляна заявил, что приехал в Украину работать так, как привык. И пожаловался, что некомфортно работать в таком диалоге с министром.
"Мы как иностранцы вынуждены были познакомиться с действительностью, в которой работает компания. Я не отвечаю за все проигранные дела, которые нам оставили в наследство, на $360 млн. Эти дела уже проиграны во всех инстанциях, мы можем спасать ситуацию только там, где есть шанс", — сетовал Балчун.
По его словам, польская команда работает с теми кадрами и политиками, которые есть. И собственно, Балчун просил о назначении всего двух членов правления — Марека Залесного и Иренеуша Василевского. Остальных, в том числе Сергея Михальчука, он не назначал.
Поддержал Балчуна и глава набсовета первый замминистра инфраструктуры Кравцов. Он напомнил, что в 2014 году заводы УЗ работали всего 1-2 дня в неделю, у компании не было денег на закупку топлива. По его словам, 2015 год был выходом из пике, 2016 тоже был непростым, но стал годом стабилизации.
Реакция премьера
После ответов представителей "Укрзализныци" на критику министра инфраструктуры премьер Гройсман устроил публичную проверку опыта управления транспортными предприятиями у Балчуна и Омеляна.
В частности, по просьбе премьера Балчун напомнил, что работал в набсовете польской авиакомпании LOT и главой польского грузового ж/д перевозчика PKP Kargo.
"Владимир, а вы где работали последние пять лет?" — спросил Гройсман министра инфраструктуры.
"Я работал в правительстве Украины после завершения университета. Но когда мне не хватает знаний, я привлекаю экспертов", — начал Омелян.
Однако премьер его прервал вопросом: "На каких должностях?" и вынудил перечислить должности Омеляна в Мининфраструктуры, секретариате Кабмина и Минфине.
"То есть, у вас, к превеликому сожалению, нет экспертных знаний для управления железной дорогой?" — спросил Гройсман.
Премьер заявил, что распрями в правительстве заниматься не достойно. Гройсман пообещал подписать постановление о переводе УЗ под управление правительства. Поскольку, по его мнению, Мининфраструктуры должно заниматься регуляторным полем.
"Я очень рад, что "Укрзализныця" не будет заложницей ваших личных отношений. И решения мы будем принимать здесь, где каждый министр сможет оценить и послушать менеджмент, наблюдательный совет", — заявил премьер.
Он пообещал поддерживать создание новых рабочих мест, строительство новых вагонов, загрузку предприятий УЗ, качественный сервис.
"Не успел Балчун приступить к работе, как ему надели на голову проблему 20 лет — нет вагонов. Что они, за два месяца исчезли? Я думаю, раньше, возможно, и на ваших глазах исчезали", — подытожил дискуссию Гройсман.