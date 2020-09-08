Громади Івано-Франківщини звернулись до ВР щодо врегулювання боргової кризи на ринку газу

Івано-Франківська та Калуська міські ради звернулися листами до народних депутатів та членів Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг щодо якнайшвидшого прийняття законопроекту №3800-1. Прийняття закону забезпечить стабільність проходження опалювального сезону та стабілізує ситуацію на ринку.

Криза на ринку природного газу пов'язана з борговими зобов‎'язаннями, через яку, передусім, страждають підприємства ТКЕ.

Борг прикарпатських тепловиків перед НАК "Нафтогаз України" складає понад 460 млн млн грн. Борги — це реальна загроза тепловикам залишитись в опалювальний сезон без газу, а споживачам — без тепла.

Кошти, які "тепловики" отримують за оплату наданих послуг одразу ж перенаправляються на погашення заборгованостей попередніх періодів. Через це теплопостачальні підприємства позбавленні коштів на модернізацію системи.

Зазначимо, що значна частина боргів теплопостачальних організацій сформована пенями та штрафами, нарахованими на існуючу заборгованість. Ці виплати не передбачені в діючих тарифах підприємств і тільки ще більше ускладнюють стан галузі.

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В листах міських Рад Івано-Франківщини сказано, що на даний час, проблема розрахунків теплопостачальних та теплогенеруючих підприємств за спожитий ними природний газ задля забезпечення потреб населення зайшла у глухий кут.

Тарифи на теплову енергію не переглядаються, борги накопичуються, а газопостачальні організації відмовляються від постачання газу теплопостачальним та теплогенеруючим підприємствам, мотивуючи таке рішення несвоєчасністю розрахунків.

На думку міських Рад, прийняття законопроєкту №3800-1 "Про внесення змін до закону "Про ринок природного газу" напередодні початку опалювального періоду дозволить вирішити нагальні проблеми зі списання штучних боргів підприємств ТКЕ за спожитий газ і штрафних санкцій перед НАК "Нафтогаз України. А це, у свою чергу, прикарпатцям гарантуватиме безперебійне проходження опалювального періоду.