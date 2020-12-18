Промышленность 30 минут назад

Группа компаний Wexler запустила производство автоприцепов

Также в компании после введения спецпошлины на импорт российских нефтепродуктов решили диверсифицировать и переориентироваться на поставки морем

Фото: Josh Beech / Unsplash Фото: Josh Beech / Unsplash
Фото: Josh Beech / Unsplash

Группа компаний Wexler Group, являющаяся крупнейшим поставщиком светлых нефтепродуктов, запустила производство автомобильных прицепов. Об этом в ходе онлайн-конференции Petroleum Ukraine сказал владелец Wexler Group Петр Белз.

"Да действительно мы обратили внимание на производство, которое имеет отношение к топливно-энергетическому сектору. Связано это прежде всего с планами. Мы видим и чувствуем, что есть недостаточное количество тех же битумовозов. И уже на текущий момент сходит продукция прицепов газовозов и битумовозов", — сказал он.

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Он добавил, что в прошлом году компания купила завод, провела его реконструкцию и запустила производство масел.

Кроме того Белз сообщил, что после введения в прошлом году спецпошлины на импорт российских нефтепродуктов Wexler Group решила диверсифицировать и переориентироваться на поставки морем. "Южный регион сложнее в работе, мы ощущаем конкуренцию, но работать можно", — сказал владелец Wexler Group.

Также он добавил, что выступает против спецпошлины поскольку такие инструменты как спецпошлины в любом случае влияют на удорожание рынка и не дают стабилизироваться рынку как таковому.

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Когда в 2019 году было принято постановление о введении спецпошлины компания решила диверсифицировать поставки.

"Такие инструменты как спецпошлины в любом случае влияют на удорожание рынка и не дают стабилизироваться рынку как таковому", — прокомментировали в компании.

Напомним, ранее Wexler Group приняла решение о выходе на рынок битума и мазута.

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