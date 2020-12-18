Мининфраструктуры прогнозирует рост парка "чистых" эклетрокаров до 50 тысяч до 2025-го

Министерство инфраструктуры прогнозирует рост парка чистых электромобилей в Украине до 50 тысяч единиц до 2025 года.

Об этом Delo.ua сообщила эксперт транспортных инноваций в Офисе поддержке реформ при Министерстве инфраструктуры Марина Кытина.

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Вместе с тем в ходе онлайн-конференции Petroleum Ukraine Кытина сообщила, что в настоящее время парк чистых электромобилей в Украине составляет 22 тысяч единиц, а общее количество электрокаров с учетом гибридных составляет 50 тысяч машин.

"Мы рассчитываем, что к концу 2021 года наш рынок вырастет в три раза, до 150 тысяч единиц", — добавила эксперт. В свою очередь модератор конференции, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн представляя исследования группы сообщил, что рынок потребления топлива в Украине в последние годы растет несмотря на кризис.

"Рынок нефтепродуктов растет, растет все пять лет кризиса, вызванного войной на Востоке. При этом на 2 млн тонн только выросло потребление дизельное дизельного топлива. Если в 2015 году потребление ДТ составляло 5 млн тонн, то в текущем году оно выросло до почти 7 млн тонн. Факт: мы стали продавать больше за пять лет. Откуда этот рост? У нас экономика работает? Нет. Мы, наоборот, видим, она провалилась. Также у нас стало меньше территории — мы потеряли Донецк, Луганск, Крым, а потребление растет", — отметил Куюн.

По его словам, кроме дизельного топлива на 1 млн тонн, до 2 млн тонн вырос рынок сжиженного газа. Основным фактором роста руководитель "А-95" считает увеличение автопарка за счет машин, ввезенных из Европы частными лицами.

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"В Украину было везено порядка 700 тысяч автомобилей по схеме временного ввоза, каждый из которых, по моим пессимистичном расчетам, потребляет 200 литров топлива ежемесячно", — говорит эксперт.

Таким образом только за счет "евроблях" потребление дизельного топлива выросло на 1,2 млн тонн, поскольку изо всех ввезенных авто 80% было с дизельными моторами, а остальные — бензиновые, а это равно автогаз, который также пользуется особой популярностью в Украине из-за своей дешевизны.

Ранее сообщалось, что в Украине в январе-ноябре 2020 года продажи автомобилей с электродвигателем сократились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 2% — до 6823 единицы.