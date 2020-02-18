Харьковский аэропорт Ярославского вошел в ТОП-3 самых быстрорастущих аэропортов Европы

Европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe) включило Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, в тройку самых быстрорастущих воздушных гаваней европейского континента среди аэропортов с пассажиропотоком до 5 млн пассажиров в год по итогам деятельности в 2019 году.

"Высокую позицию в рейтинге обеспечил прирост пассажиропотока аэропорта на протяжении всего года. В 2019-м Международный аэропорт "Харьков" обслужил на 38,4% больше путешественников, чем годом ранее. По показателям декабря-2019 аэропорт "Харьков" также вошел в рейтинг: пассажиропоток в этом месяце вырос на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", — сообщила со ссылкой на данные Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe) пресс-служба компании-администратора Международного аэропорта "Харьков" "New Systems AM", входящей в группу DCH Ярославского.

В 2019 году харьковский аэропорт впервые в своей новейшей истории пересек рубеж в 1 млн пассажиров в год. Миллионного пассажира аэропорт принял в октябре минувшего года, когда был продемонстрирован рекордный прирост пассажиропотока по итогам одного месяца — на 70% до 140,5 тысяч человек.

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Самыми популярными направлениями года из Международного аэропорта "Харьков" стали Киев, Стамбул, Шарм-Эль-Шейх, Анталия, Варшава, Вена, Тель-Авив, Гданьск, Вроцлав и Дортмунд. В 2019 году аэропорт начал сотрудничать с компаниями Ryanair, Buta Airway и практически ежемесячно анонсировал открытие новых регулярных сообщений. Международный совет аэропортов (ACI Europe) уже включал харьковский аэропорт Ярославского в ТОП-5 своего рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента по итогам 3 квартала 2019 года.

Ранее Александр Ярославский подтвердил журналистам, что может увеличить пропускную способность принадлежащего ему Международного аэропорта "Харьков", если возникнет такая необходимость: "У нас абсолютно все планы по расширению есть. Поверьте мне, за этим дело не станет. Все в наших руках", — сказал владелец и президент группы DCH.

Как известно, международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов, а количество обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах составило около 1,3 млн человек по итогам 2019 года.

Международный аэропорт "Харьков" (http://hrk.aero/) — один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.



Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, имеющей успешный опыт создания и развития аэропорта в Харькове, намерен повторить этот успех: весной 2020 года DCH приступит к строительству нового аэровокзального комплекса международного уровня в городе Днепр. Кроме того, при наличии соответствующих условий он заявил о готовности также построить новый аэропорт в Донецке.