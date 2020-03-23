Хедлайнер бизнес-реалити Win win show Василий Хмельницкий анонсировал второй сезон шоу

Второму сезону украинского бизнес-реалити-шоу Win win show, которое учит начинающих предпринимателей развивать свое дело, быть. Об этом заявил основатель компании UFuture и хедлайнер Win win show Василий Хмельницкий.

Заявив о планах снимать второй сезон, предприниматель отметил, что последние события в экономической и медицинской сферах станут лишь стимулом к нахождению новых векторов развития малого и среднего бизнеса.

"Мировой кризис и эпидемия коронавируса влияют и на украинские сотни тысяч малых и средних предприятий, которым уже сегодня нужна менторская поддержка и стимул от государства. Мы развиваем Win win show для вдохновения украинских предпринимателей и успешного масштабирования их проектов, несмотря на ситуацию в мире 2020 года", — уверен Хмельницкий.

С ним согласны и соведущие и менторы Win win show Константин Евтушенко, управляющий партнер UNIT.City, и Влад Ноздрачев, соучредитель Unit School of Business. Они убеждены, что Win win show уже повлиял на mindset, жизнь и бизнес участников первого сезона и аудиторию шоу на YouTube. Ведь в комментариях многие зрители (в возрасте 18-24 года — 41,3% и в возрасте от 25 до 35 лет — 54,2%) писали, что мотивированы открыть свое дело или применяют инсайты шоу в уже действующем бизнесе.

Также Хмельницкий напомнил о бизнес-канале Win win show на украинском YouTube, который учит, как начать с нуля или масштабировать собственное дело — по его словам, сейчас самое время его посмотреть или пересмотреть.

Напомним, в первом сезоне шоу Win win show миллионер из топ-50 Forbes с состоянием более $240 млн Василий Хмельницкий делился своим опытом предпринимательства и преодоления кризисов. По итогам первого сезона, из девяти участников в финал вышли трое предпринимателей.

Татьяна Дядечко из Полтавы производит йогурты и сыры — она получила инвестиции в размере 750 тысяч грн и кредитную линию на 1,25 млн грн. Павел Харьковец из Днепра конструирует элеваторное оборудование для пищевой промышленности. По итогам шоу он получил кредитование в размере 750 тысяч грн.

А вот победитель шоу Дмитрий Борисенко из Харькова в течение 2020 года получит более 2 млн грн на модернизацию и развитие собственного производства паракорда (веревок), которое уже поставляет свою продукцию в 23 страны мира.

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В начале марта команда бизнес-реалити Win win show также провела первую офлайн-встречу, на которую собрались около 400 предпринимателей. По ссылке доступна запись трансляции с выступлениями Василия Хмельницкого, менторов шоу и специалистов по финансам и организации бизнес-процессов.