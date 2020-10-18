Транспорт 20 минут назад

Херсонский завод "Паллада" получил госзаказ от Минобороны на 23,5 млн грн

Завод должен построить и поставить плавучий причал для нужд ВМС ВС Украины

Фото: пресс-служба Херсонской ОГА Фото: пресс-служба Херсонской ОГА
Фото: пресс-служба Херсонской ОГА

16 октября херсонский завод "Паллада", входящий в концерн "Укроборонпром", заключил контракт с Министерством обороны на сумму 23,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

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Как отмечают в ОГА, в течение многих лет ХГЗ "Паллада" не получал госзаказов.

Вопрос подписания государственного контракта поднял во время своего визита на Херсонщину в августе президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы облгосадминистрации Юрия Гусева, завод должен построить и поставить плавучий причал для нужд ВМС ВС Украины.

Государственное предприятие "Паллада" занимается строительством различных по назначению и грузоподъемности доков — от монолитных железобетонных грузоподъемностью 400 тонн до композитных грузоподъемностью свыше 30 тысяч тонн.

Более 90 доков, построенных на предприятии, работают в Азербайджане, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Финляндии, Болгарии, Хорватии, Турции, Алжире, Нигерии и других странах.

Ранее сообщалось, что основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили считает взаимовыгодным для его компании и для Украины сотрудничество в Херсонском порту. Он намерен и дальше инвестировать в стране, поскольку видит тут позитивные сдвиги в отношении к инвесторам.

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