Херсонский завод "Паллада" получил госзаказ от Минобороны на 23,5 млн грн

16 октября херсонский завод "Паллада", входящий в концерн "Укроборонпром", заключил контракт с Министерством обороны на сумму 23,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.
Как отмечают в ОГА, в течение многих лет ХГЗ "Паллада" не получал госзаказов.
Вопрос подписания государственного контракта поднял во время своего визита на Херсонщину в августе президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы облгосадминистрации Юрия Гусева, завод должен построить и поставить плавучий причал для нужд ВМС ВС Украины.
Государственное предприятие "Паллада" занимается строительством различных по назначению и грузоподъемности доков — от монолитных железобетонных грузоподъемностью 400 тонн до композитных грузоподъемностью свыше 30 тысяч тонн.
Более 90 доков, построенных на предприятии, работают в Азербайджане, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Финляндии, Болгарии, Хорватии, Турции, Алжире, Нигерии и других странах.
Ранее сообщалось, что основатель Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили считает взаимовыгодным для его компании и для Украины сотрудничество в Херсонском порту. Он намерен и дальше инвестировать в стране, поскольку видит тут позитивные сдвиги в отношении к инвесторам.