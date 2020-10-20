Хищник на дороге: все достоинства дерзкого Jaguar E-PACE

На лобовом стекле Jaguar E-PACE в нижнем правом углу можно найти своеобразный привет от британских дизайнеров ― за нарисованным взрослым ягуаром идет маленький детеныш ягуара. Таким образом творцы Jaguar E-PACE намекают на его родственные связи со "старшеньким" Jaguar F-PACE. Но действительно ли кроссовер Jaguar E-PACE такой уж безобидный малыш? Давайте разбираться.

Мы тщательно и не без удовольствия протестировали версию S. Расположились на кожаных сиденьях с зернистой отделкой и сразу отметили технологические плюсы машины:

Connect Pro — это значит, что прямо в салоне авто есть точка доступа WiFi 4G

Navigation Pro — навигационная программа, которая сохраняет данные, о посещенных вами местах, а для команд вы можете использовать жесты.

Пакет Park Pack — он поможет вам безопасно и надежно парковаться и маневрировать.

У всего этого футуристического великолепия есть своя цена — такая техно-модель приблизительно на 145 тысяч дороже базовой. "Малыш" весит 1 843 кг, а полная масса — все 2 400 кг.

Экстерьер

Несмотря на небольшие размеры, Jaguar E-PACE смотрится взросло и дерзко. Пусть в деталях он проще, чем старший F-PACE, ― например, узкие фонари не имеют запоминающихся полукруглых выступов на внутренних секциях. Тем не менее, авто все равно выглядит эффектно, как и подобает взрослому самцу ягуара!

Отличительной чертой E-PACE является подчеркнутая "мускулистость". Кузов словно раздут изнутри, а наружные панели имеют плавные обводы и изгибы. Сталь и карбон делают "младшего брата" настоящим мачо. Подчеркивают это впечатление крупные колеса и воздухозаборники, сопоставимые по площади с большой решеткой радиатора.

Поворотники анимированы, пороги полностью прикрыты, и даже между передней и задней дверями есть уплотнители. А на всех ручках ― датчики бесконтактного доступа.

Интерьер

Интерьер авто выполнен с четкой ориентацией на водителя: кокпит подчеркнуто отделен стилизованной ручкой-перегородкой.

Собрано все монолитно, и ощущение качества здесь сильнее, чем в "старшем" кроссовере F-PACE.

В салоне не ощущается тесноты. Мощные высокие подоконники опоясывают салон, создавая чувство защищенности.

Главные компоненты Jaguar E-PACE нам знакомы по другим моделям бренда. Это цифровой щиток приборов диагональю 12.3 дюйма, продвинутая мультимедиа Touch Pro с навигацией, системой кругового обзора и точкой доступа 4G Wi-Fi, блок климат-контроля с крутящимися шайбами и вписанными внутрь экранами, а для водителя имеется и проекционный экран.

Глубокая центральная консоль со съемными подстаканниками обеспечивает необходимое пространство. Большой бардачок идеально подходит для всех необходимых предметов, которые любой водитель держит под рукой.

К слову, пользоваться массивными регуляторами климат-контроля ― одно удовольствие, они удобные и эргономичные. На этой же панели вы найдете ручки для подогрева сидений.

В салоне достаточно гнезд для зарядки и подключения смартфонов к медиасистеме Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным экраном — хватит и для водителя, и для пассажиров.

Мотор

Jaguar E-PACE оборудован тремя двигателями, механической или автоматической коробкой переменных передач, а также передним или полным приводом. Благодаря большому количеству представленных агрегатов и их универсальности, автомобиль способен удовлетворить запросы даже самого взыскательного покупателя.

При езде по прямой Jaguar E-PACE ведет себя очень устойчиво, практически не реагирует на неровности и колейность. Но больше всего Jaguar как истинный представитель семейства кошачьих любит повороты. Несмотря на достаточно высокий центр тяжести, он лихо и под визг колес, почти без кренов проходит виражи, практически не проявляя слабость в поворотах. И, поверьте, это настоящий адреналиновый кайф!

На такую динамику компанию воодушевил ранее выпущенный спорткар Jaguar F-TYPE, и в этом они с E-PACE похожи. Спорткар в теле кроссовера — именно так можно охарактеризовать E-PACE. По сравнению со "старшим братом" F-PACE, он еще резвее входит в повороты благодаря более "острому" рулю. F-PACE — вальяжный и расслабленный, E-PACE — максимально резвый.

Конструкторы оснастили E-PACE классической коробкой передач ZF — лидером по количеству установлений в автомобилях. Характер ее не столько спортивный, сколько надежный. В вашем распоряжении 9 передач на полном приводе. Стоит обратить внимание на то, что коробка всегда адаптируется под вашу педаль: через 500 км она может себя вести по-другому. Наш тест-драйв на скорость разгона получил за городом результат 9,5 с, а рассчитывали на 8,2.

Подвеска

Jaguar E-PACE делит платформу с кроссоверами Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport. Исторически это укороченная на 150 мм версия фордовской платформы EUCD, применявшаяся ещё на автомобиле Land Rover Freelander 2.

При этом сзади у Jaguar — своя многорычажка Integral Link с небольшой вертикальной тягой между цапфой и нижним рычагом, смонтированная на облегченном стальном подрамнике. Передняя подвеска почти полностью алюминиевая, задняя часть подрамника закреплена жестко, а отрицательный развал колес увеличен. Подвеска в этой машине — без активной стабилизации. Это значит, что тут нет камеры, которая считывает дорожное покрытие и подстраивается под неровности.

Интерьер, пассажиры, багажник

Задние места в Jaguar E-PACE почти также удобны каки передние, там комфортно даже высоким пассажирам.

А вот с багажом придется идти на компромисс — отправляясь в путешествие, хорошенько подумайте, сколько действительно нарядов вам нужно — из-за высокого пола и стесненного проема места в грузовом отсеке немного. Но — 3 средних чемодана довольно легко помещаются! Багажник Jaguar E-PACE обладает отличной вместительностью для такого класса автомобилей. Зато отчасти благодаря этому выигравает в размерах, что важно при парковке и маневренности.

Обязательная докатка занимает нижнее отделение, не оставляя в нем места даже для аптечки и знака аварийной остановки.

Безопасность

Над безопасностью Е-PACE потрудились основательно. В процессе разработки автомобиля, он был дополнен рядом функций, которые не только обеспечивают активную защиту водителя и пассажиров, но и помогают предотвращать столкновения.

А главное, системы помощи водителю E PACE не просто работают по отдельности, а взаимодействуют между собой, чтобы сделать управление автомобилем проще и безопаснее. Таким образом, в авто встроена система экстренного торможения, камера заднего вида, круиз-контроль с ограничителем скорости, система удержания полосы движения, передние и задние датчики парковки. Очень интересное и полезное улучшение: в авто есть система контроля степени усталости водителя, которая отслеживает ваше состояние за рулем и своевременно оповещает: пора остановиться и отдохнуть!

Кроме того, в темное время суток вам помогут "умные фары": светодиодные фары, которые адаптируются под дорогу, "вырезая" из потока встречные автомобили. Очень удобная опция, позволяющая увидеть больше в ночное время и не мешать другим участникам движения.

Чего нет и минусы

Минусов в этом автомобиле немного, но они есть. Стойки лобового стекла толстоваты. Обзорность ограничена низким задним окном и некрупными зеркалами без закругленных краевых зон. К сожалению, и разрешение камер кругового обзора можно улучшить.

При малых оборотах мотора иногда приходится ждать две-три секунды, пока начнется разгон. Согласитесь, это особенно неприятно, например, при выезде со двора на проезжую часть, когда надо быстро заскочить в образовавшийся просвет между машинами. Впрочем, противоядие от этого "тугодумства" есть — "спортивный" режим, хотя подчас автомобиль в этом режиме ведет себя слишком резко. Зато любителям острой динамики точно будет по душе такая резвость.

Нет потолочных ручек — на резких поворотах придется хвататься за соседа. Полный привод может создать у вас некоторые иллюзии и ожидания. Дело в том, что компания Jaguar Land Rover имеет большой опыт в создании машин с повышенными проходимыми способностями, в большей степени это касается автомобилей Land Rover. Эти характеристики есть в определенной мере и у данного автомобиля Jaguar.

Однако не стоит его воспринимать как серьезный внедорожник и пытаться преодолеть на нем то бездорожье, которым славятся просторы Украины, и с которым, к примеру, легко бы справился Land Rover Defender. Мы можем говорить только о том, что в случае, когда ты попадаешь в более сложные, чем ровный асфальт, условия, Е-PACE не подведет. Его проходимость будет несколько выше чем, у его конкурентов. Ну а если нужно покорять настоящий и экстремальный офф-роуд — лучше действительно смотреть в сторону нового Defender, который создан именно для экспедиций и неизведанных территорий.

Конкуренты

Конкурентами данной модели можно назвать такие крошки-кроссоверы как Mercedes GLA, BMW x1, Audi q3... Но по большому счету, могут ли быть реальные конкуренты у Jaguar?

Последние новости о модели в Украине

Этой осенью в Украине стартовали продажи лимитированной серии E-PACE — под названием "InMotion Edition". Оно подчеркивает ассоциацию с постоянным движением и уникальным опытом управления. Наиболее привлекает любителей динамичного образа жизни и новых впечатлений. В общем, яркие пассионарии особенно оценят спецсерию.

Автомобили E-PACE InMotion Edition ограничены для продажи 50-ю единицами, само же оснащение спецсерии отличается от обычных комплектаций подчеркнутым спортивным характером и техвозможностями. Дополнительно: по сравнению со "стандартными" E-PACE, лимитированная серия идет с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 200 л.с. и системой полного привода. Ранее этот кроссовер был доступен у нас только с дизельными двигателями.

Вывод

Британцы ожидают, что E-PACE повторит успех старшего кроссовера F-PACE, который продается по полсотни тысяч экземпляров в год. Пожалуй, у этого авто есть все шансы!

Такой автомобиль не затеряется на большой парковке торгового центра — у него стильный и элегантный дизайн, который как нельзя лучше подчеркнет характер и статус владельца. Его салон — это царство качественных материалов, выверенной эргономики, практичности и комфорта.

Производитель прекрасно понимает, что в первую очередь, автомобиль должен приносить удовольствие от вождения. И вы его точно получите!