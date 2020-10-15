"Идет системная атака на "Нафтогаз", — энергоэксперт Михаил Гончар

Стратегическая установка власти сегодня — сменить менеджмент компании "Нафтогаз". Отсюда и появился аудит, который показывает странные цифры, а сам документ не является публичным и вызывает недоумение.

Об этом рассказал энергоэксперт, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

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"То, что делает власть, вписывается в ее стратегию нивелирования раздражителей для России. Одним из таких раздражителей был выигрыш Нафтогаза в Стокгольме, который повлек за собой конкретные последствия для Газпрома. Я убежден, что идет системная атака на Нафтогаз, которая вписывается в подход нынешней власти по смене менеджмента госкомпаний", — отметил Михаил Гончар.

По его мнению, процессы по смене топ-менеджеров госкомпаний, в частности, энергетических, запущены еще в прошлом году, однако "Нафтогаз" оказался "не по зубам" в то время, когда Украине нужно было подписывать новый договор о транзите с Газпромом.

"Украину сложно назвать правовой страной. И то, что Госаудитслужба сделала аудит и назвала какие-то цифры, это совершенно не означает, что это объективные правдивые данные. Налицо определенный заказ. В бюджете дыра, МВФ денег не дает. Нынешняя власть не знает, что делать. Им подсказывают из Москвы и олигархических групп, что деньги есть — посмотрите на "Нафтогаз", он же прибыльный, просто нужно "подшаманить" с аудитом. Ну и "подшаманили", — уверен Михаил Гончар.

Ранее в прессе в начале октября появилась информация о нарушениях НАК "Нафтогаз Украины", которые выявила Государственная аудиторская служба. Там подтвердили, что аудит действительно был, но итоговые выводы пока не опубликованы.

В НАК "Нафтогаз Украины" с обнародованной информацией о нарушениях не согласны — финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил заявил, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону. Петер ван Дрил также отметил, что государственные аудиторы при проверке некоторых фактов "не понимали стандартов отчетности".