Импорт сыров в Украину вырос на 41%

04 октября 2017, 20:05
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Украина наращивает экспорт сыров. За 9 месяцев текущего года в количественных показателях он вырос на 19%, в деньгах на 43,8%

Импорт сыров в Украину вырос на 41% | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Украина по итогам января-сентября 2017 года поставила на внешние рынки 6,6 тыс. тонн сыров, что на 19% выше показателя за аналогичный период 2016 года. Согласно данным таможенной статистики, обнародованной Государственной фискальной службой (ГФС), в денежном выражении поставки этой продукции возросли на 43,8% — до $23 млн.

Импорт сыров в январе-сентябре составил 6,8 тыс. тонн, увеличившись на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В страну было ввезено продукции на сумму $31,09 млн (за январь-сентябрь 2016-го — на $19,98 млн).

Экспорт сливочного масла из Украины в январе-сентябре 2017 года возрос в 2,7 раза — до 21,3 тыс. тонн. В денежном выражении он составил $86,12 млн против $21,88 млн в январе-сентябре 2016 года. Импорт этого товара, по информации ГФС, за девять месяцев упал в 2,6 раза — с 961 тонн ($3,25 млн) до 371 тонн ($2,14 млн).

Экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-сентябре 2017 года сократился на 15,3% — до 37,21 тыс. тонн. Украина поставила сгущенное молоко и сливки на общую сумму $63,75 млн, что на 4,5% больше, чем за девять месяцев 2016 года.

Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в 2016 году экспортировала 8,05 тыс. тонн сыров, что на 25,6% меньше, чем в 2015 году. Импорт сыров возрос на 31,2% — до 7,06 тыс. тонн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: экспорт , импорт , сыр , потребрынки

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Импорт сыров в Украину вырос на 41% | Потребрынки | Дело
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