Instagram будет платить своим пользователям за рекламу в видео

Instagram будет платить производителям контента для видеосервиса IGTV. Соцсеть начнет показывать рекламу во время видео и делиться доходами с блогерами. Эту информацию подтвердили сами представители Instagram изданию TechCrunch.

Сервис IGTV появился в Instagram в июне 2018 года, чтобы пользователи могли выкладывать видео длиннее 15 секунд (именно такие "коротыши" можно выкладывать непосредственно в Instagram). Обычные аккаунты могут загружать видео продолжительностью до 10 минут. Блогеры и звезды с верифицированным профилем — до 60 минут. Раньше в этом сервисе и в самих видео рекламы не было.

В Instagram не рассказали, как будут распределять доходы, но TechCrunch предполагает, что это может происходить по тому же принципу, что и у Facebook Watch. Там производители контента получают 55% доходов от рекламы в их видео.

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Ранее издание Bloomberg рассказывало, что Instagram компенсирует лишь ограниченному кругу знаменитостей их затраты на производство контента для IGTV. Другие пользователи сами должны были искать себе спонсоров для своих видео или переходить на другие площадки, где монетизация работает лучше.

Отсутствовавшая монетизация не способствовала развитию IGTV — новый сервис себе загрузили лишь 7 миллионов человек из 1 миллиарда пользователей Instagram.

CEO Instagram Адам Моссери в своем Twitter рассказал, что они не запускали процесс монетизации раньше, потому что хотели дождаться, чтобы в их сервисе появилось больше контента. "IGTV все еще находится на ранних стадиях своего развития, но он растет, и поэтому мы ищем больше способов сделать его устойчивым для пользователей и создателей контента", — написал он.

Напомним, недавно стало известно, что Instagram в 2019 году заработал больше денег, чем YouTube. YouTube за 2019 год принес $15 млрд. Instagram заработал в 2019 году на рекламе $20 млрд.