"Інтелект стане послугою. Ми всі розмовлятимемо однією мовою. І це не англійська" — головні тези GLOBAL INSPIRING FORUM’2021 у Києві

Технології змінюють наш світ дуже швидко і змушують бізнеси думати наперед. Пандемія стала не тільки фактором невизначеності, а й машиною часу для цифрової трансформації. Традиційні методи роботи та бізнес-моделі застаріли та перестають відповідати запитам клієнтів. Думати про Післязавтра, будувати стратегію на Післязавтра, задовольняти клієнтів Післязавтра — ось бізнес-вектор, який допоможе досягати успіху в майбутньому.

The Day After Tomorrow — саме таким став основний лейтмотив GLOBAL INSPIRING FORUM’2021: Світовий інтелект на одній сцені. Це один із найбільш масштабних в Україні інтелектуальних просторів для бізнес-лідерів та їхніх команд, що 9 грудня 2021 року в Києві та онлайн організувала компанія KA Group. Міжнародні спікери, бізнес-мислителі та світові експерти сучасності разом з топменеджерами та лідерами говорили про побудову успішних компаній майбутнього.

Український бізнес відчуває потребу в пошуку нових шляхів розвитку та демонструє готовність до змін. Про це також заявив зі сцени Вячеслав Климов — співзасновник компанії "Нова пошта", генерального партнера Global Inspiring Forum’2021.

"Нам з вами вкотре випало жити в часи мега турбулентності. Нас оточують ряд зовнішніх умов до задачки, яку кожному доведеться вирішувати сьогодні та післязавтра. Вихід може бути лише один — це перманентна трансформація, що має стати частиною нашої з вами ДНК, новою бізнес-моделлю. Трансформація ставлення до клієнта — тотальна клієнтоцентричність. Трансформація продукту — легкість, швидкість та доступність в "один клік". Трансформація команди — полювання на таланти. Трансформація бренду — тотальна довіра, щирість та правда", — заявив Вячеслав Климов.

КЛЮЧОВІ ІДЕЇ ВІД СПІКЕРІВ GLOBAL INSPIRING FORUM`2021

К’єлл Нордстрем — професор економіки та філософії, експерт зі списку Thinkers 50.

Ця пандемія стала машиною часу не тільки для кожного особисто, а й для всієї планети. Ми сіли в машину часу навесні 2020-го року, і наше життя трансформувалося у 2026…2028 роки, а в окремих сферах ми наблизилися до 2030-го року.

"Чорні лебеді" прилітають і летять назад. Проте є те, що не змінюється — це ми з вами. Ми дуже ліниві, не хочемо змінюватися, щоб не розтрачувати енергію. Це можливо лише під великим натиском. Пандемія і стала тим тиском, що змусив нас змінити звичне життя. Але і до попереднього життя ми вже не повернемось, бо ми ліниві.

Абсолютно всі знання будуть в одному місці і стануть загальнодоступними… за окрему плату. Це буде стрімінговий сервіс за принципом Spotify. Обмежень не буде: освіта зміниться, конкурентна перевага зміниться. Інтелект стане послугою. Коли це станеться, ми всі станемо розмовляти однаково — мовою капіталізму: мова відсотків, контрактів, правил, онбордингу тощо. Не важливо, з якої ви країни, якою мовою розмовлятимете. Ми всі зрозуміємо один одного.

Полін Браун — колишня голова Ради директорів північноамериканського підрозділу LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), авторка книги "Естетичний інтелект".

Немає гострого розуміння гарного чи поганого смаку — це все діапазон сприйняття. На наше відчуття смаку впливає багато: генетика, соціум, епоха, у якій ви живете, тощо.

Немає гострого розуміння гарного чи поганого смаку — це все діапазон сприйняття. На наше відчуття смаку впливає багато: генетика, соціум, епоха, у якій ви живете, тощо. Пастка бізнесу в тому, що власники турбуються про ситуацію в точці продажу і відчуттях клієнтів після використання продукту чи послуги. Але це лише 50% ефекту. Інші 50% — це співвідношення очікування та реального досвіду. Це як поїздка у Disneyland: ви купуєте не лише емоції від відвідування парку, але й від очікування вашої поїздки, її планування та навіть ваших спогадів про дитинство.

Стівен Ван Беллегем — професор з маркетингу у Vlerick Business School, міжнародний експерт з маркетингу та клієнтського досвіду у цифровому світі, автор бестселерів "The Offer You Can't Refuse" та "Customers the day after tomorrow".

Є три складові, які допоможуть отримати серця і розуми клієнтів Післязавтра: зручність цифрових технологій + емпатія + рішення глобальних проблем.

Є три складові, які допоможуть отримати серця і розуми клієнтів Післязавтра: зручність цифрових технологій + емпатія + рішення глобальних проблем. Через високий темп зростання цифрових технологій сьогодні потреба в людській емпатії вища в рази, ніж будь-коли раніше. Пам’ятайте, що ваші клієнти — це люди, а не статистичні дані, звіти чи excel-таблички. Емпатія — це навичка майбутнього. Що краще ви будете розуміти життя клієнта, то щасливішим зможете його зробити.

Через високий темп зростання цифрових технологій сьогодні потреба в людській емпатії вища в рази, ніж будь-коли раніше. Пам’ятайте, що ваші клієнти — це люди, а не статистичні дані, звіти чи excel-таблички. Емпатія — це навичка майбутнього. Що краще ви будете розуміти життя клієнта, то щасливішим зможете його зробити. Клієнт — це людина. У нього своє життя, і він проживає якісь ситуації в певний момент часу. Тому важливо брати участь у цьому житті клієнта, будувати філософію partner journey. Це не стосується оптимізації ваших операційних процесів. Це стосується вашого впливу на створення позитивних змін у житті клієнта.

Метт Кребтрі — британський експерт із бізнес-стратегій та управління змінами.

Час від часу піддавайте сумніву ваші переваги. Перегляньте всі несприятливі моменти в бізнесі за останні два роки. Подумайте, можливо, проблема була не тільки в пандемії та кризі. Можливо, були ще й інші фактори, які впливали на ваші результати. Пандемія скоро закінчиться, а от проблеми можуть з’явитися знову.

Час від часу піддавайте сумніву ваші переваги. Перегляньте всі несприятливі моменти в бізнесі за останні два роки. Подумайте, можливо, проблема була не тільки в пандемії та кризі. Можливо, були ще й інші фактори, які впливали на ваші результати. Пандемія скоро закінчиться, а от проблеми можуть з’явитися знову. Потрібно час від часу робити стрес-тест для свого бізнесу. Окрім коронавірусу є маса інших загроз, які можуть суттєво вплинути на ваш бізнес. Вам потрібно погратися у "війну" і подумати, як ви будете відбиватися за різних обставин.

Потрібно час від часу робити стрес-тест для свого бізнесу. Окрім коронавірусу є маса інших загроз, які можуть суттєво вплинути на ваш бізнес. Вам потрібно погратися у "війну" і подумати, як ви будете відбиватися за різних обставин. Розгляньте 4 ситуації: "Як на мій бізнес можуть вплинути…", наприклад, зміна клімату, роботизація, Китай чи політична нестабільність. Чи є у вас сценарії до кожної з цих ситуацій? Розробляйте завжди три варіанти: найгірший, базовий та найкращий.

Джеймс Тейлор — міжнародний експерт з інновацій, бізнес-креативності та управління змінами.

Люди постійно хочуть літати вище і рухатися швидше. Але щоб оскаржити традиційні методи мислення, потрібно ризикнути.

Люди постійно хочуть літати вище і рухатися швидше. Але щоб оскаржити традиційні методи мислення, потрібно ризикнути. Важливе поєднання співпраці та креативу. Креатив людини та її спроможність співпрацювати з іншими людьми і машинами будуть визначати наше майбутнє.

Важливе поєднання співпраці та креативу. Креатив людини та її спроможність співпрацювати з іншими людьми і машинами будуть визначати наше майбутнє. Є багато причин, чому варто інвестувати в креативних людей і в креативність у людях. Люди, які мають креативний елемент у щоденних задачах, на 15% щасливіші на роботі, ніж інші. Це сприяє збільшенню продуктивності.

Ґреґ Маккеон — світовий експерт з есенціалізму, автор світових бестселерів "Есенціалізм. Мистецтво визначати пріоритети" та "Без зусиль. Досягайте важливого легше".

Відкиньте непотрібне. Недостатньо тільки знати свої пріоритети. Важливо ще розуміти, які речі для вас неважливі, і від них можна буде взагалі відмовитись. Стратегія есенціалізму в тому, щоб навчитися говорити "ні" певним людям і процесам. Потрібно вміти забирати з поля гри неважливе.

"Просто" не дорівнює "ліниво". У більшості з нас є хибна думка, що просто — значить ліниво (easy = lasy). І ми намагаємося досягти більшого успіху більшими зусиллями, що часто призводить до вигорання. Перевертайте будь-яку проблему з ніг на голову, дивіться, як це можна зробити простіше.

Спрощуйте. Це не означає, що вам потрібно переходити від складного до простого і перебудовувати всі процеси. Починайте з нуля: запитуйте себе на старті: як ви можете вирішити конкретну проблему в 1-2 кроки.

Наступний п’ятий Global Inspiring Forum’2022: світовий інтелект на одній сцені відбудеться 18 листопада 2022 року у Києві та онлайн. Зареєструватися та забронювати квитки за вигідною ціною для себе й своєї команди ви можете до 31 грудня 2021 року за посиланням: https://gif2022.ticketforevent.com/. До зустрічі на Global Inspiring Forum’2022!