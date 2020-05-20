Интересные интим-игрушки для пар: особенности использования

Интим — это важная часть жизни, которая влияет на отношения между парой. Поэтому многие экспериментируют с позами и способами получения удовольствия.

Секс шоп предлагает разнообразные игрушки, которые помогут раскрепоститься и удовлетворить желания партнеров. Самые популярные девайсы: фаллоимитаторы, вибраторы, наручники.

Плюсы использования товаров из секс-шопа

Интимные игрушки вносят новое в отношения и делают их более раскованными. Не стоит отказывать в совершении покупок в секс-шопе по таким причинам:

❤️ двойные стимуляторы обеспечивают приятные ощущения точке "G" и простате мужчины, благодаря чему оба партнера получают удовольствие одновременно;

❤️ такие приспособления как анальная пробка помогают подготовить партнершу к проникновению и избежать неприятных ощущений, можно выбрать модели украшенные искусственным мехом или стразами;

❤️ страпоны имитируют двойное проникновение и избавляют партнеров от скованности.

Современные девайсы производятся из безопасных, гипоаллергенных материалов. Как правило, используется медицинский силикон, прикасаться к которому приятно, поскольку по тактильным ощущениям он не отличим от настоящей кожи.

Лучшие секс-игрушки для пары

Можно выделить несколько интересных моделей интимных игрушек. Они подойдут как новичкам, которые хотят разнообразить секс, так и опытным экспериментаторам.

Вибратор для пары — это приспособление, которое появилось сравнительно недавно. Но оно популярно благодаря безопасности и простоте использования. Внешне модель напоминает подкову из силикона. Одна ее часть вводится во влагалище, вторая остается на наружных половых органах женщины.

Такая игрушка делает классический вагинальный секс более интересным и обеспечивает новые ощущения за счет трения. Во многих моделях встроен вибратор, что обеспечивает еще более интенсивный оргазм. Но не стоит выбирать слишком большие девайсы, иначе женщина может испытывать дискомфорт.

Обычный вибратор тоже способен предоставить много острых ощущений. Его можно задействовать во время прелюдии и для лучшего воздействия на чувствительные места. Это позволит партнерам максимально расслабиться. К тому же, такие девайсы доступны в большом ассортименте, поэтому можно выбрать вариант на любой вкус.

Самые смелые пары могут воспользоваться страпоном. Это приспособление представляет собой искусственный пенис, который надевается на пояс и крепится ремнями. Его можно использовать, если партнер комплексует из-за размера собственного достоинства и хочет сделать даме приятно таким способом. Также, такой девайс часто используется во время лесбийских игр.

Но во всех случаях важно правильно подбирать размер. Если есть сомнения лучше сначала купить небольшой аксессуар. Важно проверять и из какого материала сделано приспособление, ведь безопасность партнеров зависит от качества продукции.