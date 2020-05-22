Инвестиции в недвижимость: что нужно знать, чтобы заработать до 80%

Инвестиции в недвижимость в сегодняшних реалиях остаются одним из самых выгодных способов заработка, а потому и одним из самых популярных. Но когда лучше делать вложение, какие нюансы следует учитывать, как правильно подобрать квартиру для инвестирования, чтобы получить максимальную выгоду? Рассказываем на конкретном примере, на что следует обращать внимание, если вы таки решили инвестировать свои деньги в недвижимость.

Для начала, подыскивая объект для инвестирования, необходимо прежде всего учитывать его ликвидность. Это главный фактор, который способствует дальнейшей успешной перепродаже.

На ликвидность жилого комплекса влияет :

➡️ Надежность застройщика: необходимо проверить, как много комплексов сдала строительная компания, в каком темпе она сдает объекты и не было ли скандалов с их вводом в эксплуатацию.

➡️ Учитывая сегодняшнюю ситуацию с эпидемией коронавируса и усиливающийся из-за этого спрос на загородное жилье, будет немаловажным выбор месторасположения жилого комплекса: наиболее удачным будет вариант комплекса, который находится за городом возле леса, парка, водоемов.

➡️ В тренде также остаются жилые комплексы с развитой и продуманной инфраструктурой типа "город в городе".

➡️ Что касается самого жилья, то в идеале это должна быть квартира с современной планировкой с террасой. Наиболее ликвидными считают однокомнатные квартиры площадью 40-45 м2 и двухкомнатные — 60-75 м2.

Примером такого комплекса в ближнем пригороде Киева, соответствующим указанным выше требованиям и показывающим высокий уровень ликвидности, сегодня может служить ЖК бизнес-класса "Crystal Avenue". Застройщиком выступает компания "НоваБудова", имеющая более 15 лет опыта в строительстве жилых комплексов в пригороде Киева и во Львове. Данный проект расположен на Петропавловской Борщаговке и имеет высокий интерес со стороны инвесторов по ряду причин:

✓ Сохранены высокие темпы строительства

✓ Расположение и транспортная развязка — 300 метров до Киева, 7 минут до метро "Житомирская"

✓ Развитая инфраструктура — рядом находятся разнообразные торговые центры и гипермаркеты ("Эпицентр", "4ROOM", "Ашан"), магазины и другие учреждения коммерческого и социального направления, а на территории самого ЖК предусмотрен супермаркет "Сильпо"

✓ Современное строительство обеспечено использованием надежных материалов (монолитно-каркасная технология, красный керамоблок, вентилируемый фасад)

✓ Безопасность и комфорт — закрытая территория, круглосуточная охрана с видеонаблюдением

Что еще важно помнить при грамотном инвестировании в жилье? Потенциальная прибыль зависит от этапа, на котором куплено жилье.

Этапы инвестирования в недвижимость

❶ Идеальный вариант — приобрести квартиру на начальном этапе строительства. Разница между покупкой квартиры на стадии котлована и перепродажей уже готового жилья после ввода дома в эксплуатацию может составлять в среднем до 50%. А если продать недвижимость на этапе завершения комплекса, прибыль может достигать 80-100%.

❷ Менее рискованная инвестиция — на поздних этапах строительства, но и такой вариант позволяет получить прибыль в размере до 30%. В данном случае остается дождаться сдачи дома, продать квартиру и получить доход.

❸ Безрисковый вариант, но самый долгосрочный — это купить жилье в сданном доме и дождаться когда комплекс достроится. А пока будете ждать, можно сделать ремонт и сдавать квартиру в аренду.

Тот же ЖК "Crystal Avenue" служит подтверждением этих вариантов. Так, строительство комплекса началось в третьем квартале 2017 года с ценой 16 000 грн за м2. По завершению строительства первой очереди комплекса жилье по переуступке в этом доме стоило уже 26 000-28 000 грн за м2, то есть заработок инвесторов достиг более 50%.

Аналогичная ситуация прослеживается и с другими домами в комплексе. В частности, на сегодня стоимость квадратного метра в ЖК составляет до 22 900 грн за м2, а прогнозируемая застройщиком цена по завершению последней очереди составит 30 тысяч грн за м2. Переуступка на нее будет составлять примерно до 35 000 грн за м2.

Такая динамика указывает на то, что сейчас — оптимальный вариант для покупки квартиры в ЖК с минимальными рисками, ведь в дальнейшем стоимость жилья будет только увеличиваться, а риски уменьшаться. Да и в целом, как показывает практика, максимальную прибыль получают инвесторы, вложившие средства в проект на начальных этапах строительства. И в случае с комплексом "Crystal Avenue" от компании "НоваБудова", учитывая прогнозы относительно разницы между нынешней и финальной стоимостью квадратного метра, его уже существующие инвесторы в результате точно окажутся в выигрыше.







Источник аналитических данных: BudNews UA